Coldplay в Мексиці: Кріс Мартін пообіцяв виконати пісню Хуана Габріеля в майбутніх концертах

ZAPOPAN, JALISCO, 29MARZO2022.- Esta noche en el Estadio Akron se presento en concierto la banda británica de rock alternativo, Coldplay, en su gira “Music The Spheres Tour” y a donde se dieron cita miles de fanáticos de la banda. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Оскільки Coldplay оголосив, що вони відвідуватимуть Мексику під час свого світового туру Music Of The Spheres, хвилювання шанувальників не зупинилося. Більш того, коли нещодавно було оголошено, що крім трьох початкових подій додалися ще два.

Перший концерт англійського гурту відбувся 25 березня минулого року в Монтерреї, а другий - 29 березня в Гвадалахарі , Халіско. Тож у Мехіко ще є подія 3 квітня та нові дати, які відбудуться 30 березня на стадіоні «Акрон» в Гвадалахарі та ще одну 6 березня на форумі Sol у столиці країни.

Зіткнувшись з цим шоком, Coldplay, який поки що знаходиться на півдорозі свого мексиканського туру, здивував минулого вівторка під час свого першого концерту на стадіоні «Акрон» в Гвадалахарі не тільки тим, що зіграв свої найбільші хіти, але й запросивши на сцену одного з найважливіших акторів музики по всій країні: Фер , вокаліст багатонагородами та відомої групи Maná.

Карла Моррісон відкрила концерти гурту в країні (ФОТО: ФЕРНАНДО КАРРАНСА ГАРСІЯ /CUARTOSCURO.COM)

Окрім супроводу їх на пісню, він кинув гітару в руки, свій хіт Rayando el solу супроводі всіх шанувальників, які зібралися у знаменитому будинку Священного Стада.

І як би не вистачило пісні з хором тисяч людей, Кріс Мартін попросив, щоб всі вони разом співали на радість мексиканцям, а зі складним іспанцем він зміг заспівати знаменитий рефрень, на крики і оплески народу Халіско. «Давайте вам заспівати», - сказала англійська співачка.

«Хай живе Мексика, ти сволота», - кричав Фер з одниною емоцією, і величезною посмішкою на обличчі.

Гурт здивував своїх шанувальників різними способами (Фото: FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO.COM)

Але це не єдиний сюрприз, який має Coldplay, оскільки Карла Моррісон відповідала за відкриття презентації, які група виступить у Мексиці, і, як би цього було недостатньо, Кріс Мартін, вокаліст групи, нещодавно прокоментував, що може співати мелодію іспанською мовою.

І це те, що на інших концертах на гастролі група виконувала такі пісні, як Ель Коррідо де Монтеррей або Бачата Роза Хуана Луїса Герра на заході Санто-Домінго. Осьчому під час інтерв'ю з Imagenспівак виявив, що для своїх наступних концертів у Мексиці можливо, що відвідувачі можуть послухати один із успіхів Divo de Juáres.

«Можливо, на деякі дати не всі з них, але кілька днів, якщо я чекаю», - прокоментував він, і після питання про те, якого співака він вибере, Кріс згадав: «Хуан Габріель».

Coldplay знаходиться на гастролях (Фото: REUTERS/Крістофер Пайк)

Так само член Coldplay вказав, що йому важко співати іншою мовою, тому він гаряче репетирував, щоб не робити помилки і робити це найкращим чином.

«Я дійсно нервую співати іспанською мовою, тому мені доводиться так багато практикувати кожну пісню, тому деякі ночі це неможливо», - сказав він, додавши, що і він, і інші члени намагатимуться якомога сильніше заспівати одну з пісень Хуана Га.

Слід пам'ятати, що Coldplay налагодив хороший тур по всьому американському континенту. Їх посадка була в Сан-Хосе, Коста-Ріка, де вони зробили пару виступів 18 і 19 березня 2022 року в Estadio Nacional з H.E.R як гостьовий гурт, а потім концерт на Олімпійському стадіоні в Санто-Домінго, в Домініканській Республіці.

Гурт також відвідає багато міст у Сполучених Штатах, в Північній Америці. Вони розпочнуться 6 травня в Далласі, і продовжать через Техас в Х'юстоні, а потім поїдуть до Фенікса, Санта-Клара та двох дат на Солдатському полі в Чикаго.

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