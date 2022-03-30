Приїхавши на світанку, жінка підпалила свого партнера в Соледаді (Атлантико)

Випадок домашнього насильства стався в мікрорайоні Сан-Вісенте, розташованому в Соледад, Атлантико, коли Уго Мануель Рохас (45) повернувся додому рано у вівторок після того, як провів час зі своїми друзями вдома, де проживає його мати, у Вілла Адела.

Коли його прийняв його партнер, був аргумент, в якому він вимагав, щоб він прибув пізно ввечері; пізніше Рохас пішов спати і в спокої, жінка розпорошила б алкоголь і підпалила, що призвело до опіків другого і третього типу на 45% його тіла.

У свідченнях, зібраних газетою EL HERALDO, родич потерпілого пов'язував те, що сталося:

Крики Рохаса спонукали втручання 17-річного сина, продукту чергових романтичних стосунків, який погасив полум'я на тілі та супроводжував його до резиденції сестри, де він попросив допомоги, щоб його відвезли в клініку Аделіта де Чар, розташовану в Соледад.

Враховуючи серйозність травм, лікарі направили його до клініки Рейна Каталіна, в Барранкільї, де він базується у відділенні інтенсивної терапії.

Координатор лікарів цієї лікарні Джаіро Кіроз повідомив про стан здоров'я пацієнта: «У нього опіки в передній грудній клітці, верхніх і нижніх кінцівках. Пацієнт перебуває в РЕБ і поки відомо, що у нього не було залучення дихальних шляхів, тому інтубувати його не потрібно було. Сталовідомо, що його романтичний партнер підпалив його».

З іншого боку, родичі жертви визначили агресора як Таню Мендоса Перес, яка два роки жила з Уго Мануелем Рохасом.

«Після того, як він зробив, що взяв сумку, упакував одяг і пішов. Співробітникипрокуратури прибули до клініки і подано скаргу, щоб знайти її», - сказав свідок подій.

Цебуло б вбивство смерті двох грабіжників від рук таксиста

У Барранкільї сталася спроба пограбування проти таксиста, що призвело до загибелі двох грабіжників після боротьби з водієм.

Новини шокували громаду, оскільки вчерговий раз сповіщення були ввімкнені з питань безпеки. Однак через кілька днів відома нова версія подій, яка змінила б хід розслідування та суперечить першій версії водія, ідентифікованій як Карлос Санчес.

Свідчення доставив родич однієї з жертв, пан Альберт Коронадо, батько Кевіна КоронадоАрчіболд, який стверджував, що те, що сталося, - це не пограбування, а вбивство, оскільки, мабуть, таксист та його син пережили сварку протягом трьох років.

«Перш за все, це проблема, яка тривав три роки в Олімпійському селі, і я хочу, щоб ім'я Луїса Хіменеса не було сказано між ними, хто вони хочуть зробити їх схожими на злочинця, і це не так», - сказав батько Кевіна і додав, що«Не було пограбування, якщо не було прямий напад на мого сина через проблему, яку він має. трансцендентність три роки тому».

Коронадо також уточнив, що існують невідповідності, оскільки того дня їх було не лише троє, таксист, його син та друг сина, але була четверта людина, яка захищала б, оскільки у нього є судимість, крім того, що Луїс Альберто Хіменес Гонсалес, суб'єкт який супроводжував сина, не був злочинцем, той виграв першу ногу, продаючи взуття.

«Вони зустрілися в суботу свого брата (на ім'я Гектор), якого його батько не притягав до відповідальності, але який брав участь у нападі. Це були два брати, Гектор і Карлос», - сказав він. «Він (тато) представив Карлоса, тому що він таксист і робить його схожим на пограбування. Оскільки він був поліцейським, у нього була хиткість складати звіт», - запитав він про факти.





ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



