АМЛО відмовився дискваліфікувати Володимира Путіна, незважаючи на різанину в Україні: «Він лідер»

В умовах нинішнього російського вторгнення в українську країну президент Мексики ставився під сумнів, яка його особиста думка щодо фігури нинішнього президента Росії Володимира Путіна .
«Він лідер», - сказав президент Лопес Обрадор. «Я нікого не оцінюю. Це не політика Мексики ображати когось, будь-якого уряду (...) Мексика поважає всіх урядів і не є колонією», - сказав він.
Як він вже згадував, він додав, що Мексика не є колонією «ні Росії, ні Китаю, ні США», і запевнив, що хоче досягти домовленостей.
«Я хочу, щоб була досягнута домовленість, щоб мир був досягнутий, щоб люди не страждали, щоб людське життя не було втрачено. Це те, що я хочу. І для них є спосіб досягти домовленостей», - додав Лопес Обрадор. «Це питання для них, щоб оселитися» нагорі».
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