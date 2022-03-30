АМЛО відмовився дискваліфікувати Володимира Путіна, незважаючи на різанину в Україні: «Він лідер»

CIUDAD DE MÉXICO, 20DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia mañanera de este lunes donde junto a su gabinete de seguridad, integrado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Luis Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, presentaron el informe de seguridad durante los tres años de gobierno del mandatario mexicano. Posteriormente se entregará el Águila Azteca al canciller de Francia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

В умовах нинішнього російського вторгнення в українську країну президент Мексики ставився під сумнів, яка його особиста думка щодо фігури нинішнього президента Росії Володимира Путіна .

«Він лідер», - сказав президент Лопес Обрадор. «Я нікого не оцінюю. Це не політика Мексики ображати когось, будь-якого уряду (...) Мексика поважає всіх урядів і не є колонією», - сказав він.

Як він вже згадував, він додав, що Мексика не є колонією «ні Росії, ні Китаю, ні США», і запевнив, що хоче досягти домовленостей.

«Я хочу, щоб була досягнута домовленість, щоб мир був досягнутий, щоб люди не страждали, щоб людське життя не було втрачено. Це те, що я хочу. І для них є спосіб досягти домовленостей», - додав Лопес Обрадор. «Це питання для них, щоб оселитися» нагорі».

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