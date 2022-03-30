Майже половина треків на лінії 12 CDMX Metro зміниться

Колективна транспортна система метро Мехіко (STC) повідомила в середу, що втручання буде здійснено на підземній ділянці лінії 12 (Дорада), яка була призупинена з моменту трагедії 3 травня, де два автомобілі звалилися.

На прес-конференції директор метро Гільєрмо Кальдерон пояснив, що 4,5 з 11, 9 кілометрів існуючих доріг буде замінено; тобто протяжність від станцій Атлалілко до Парке -де-лос-Венадос.

Робота складається з реабілітації підбази, тому необхідно буде зняти близько 18 лінійних кілометрів рейок, що складають дві доріжки, 20 тисяч тонн деградованого баласту, зміна семи кривих та інших матеріалів, таких як десятки шпал.

(Скріншот: Twitter/ @MetroCDMX)

«Цей переглянутий та оновлений проект (...) підтверджує вимогу, що ми змінюємо рейку, щоб уникнути витрат на технічне обслуговування та хвилеподібного зносу рейок або надмірного зносу коліс поїзда, ми будемо робити це в цих семи кутах», - пояснив він.

Чиновник повідомив, що роботи потребують знесення поверхневої стіни кесона метро, щоб потрапити і вийти з матеріалів, техніки та обладнання для реабілітації. Тому потрібно буде закрити смугу на Авеніда-Тлауак, між вулицями 5 де Майо та Ель-Танке.

Кальдерон також оголосив про прогрес, досягнутий у догляді за дренажною системою на лінії 12, де вони вже побудували п'ять ярів, які слугуватимуть для запобігання затоплення на дорогах та відремонтували 172 витоки.





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