Олександр Калленс і його великий постріл, щоб уникнути знижки в Перу проти Парагваю за кваліфікаційними турнірами Катар 2022

Перуперемагає Парагвай 2:0 на останню дату відбіркових турнірів Катару 2022 і зіграє репехаж. «Біколор» не тільки відмінно виступав в атаці, але і в захисті. Це продемонстрував Олександр Калленс, який зазнав великого удару і тримав гол непереможеним.

Це сталося 83 хвилини в матчі. «Біло-червоний» перетворився в атаку, і гра закінчилася заголовком Джанлука Лападули, який знову потрапив у клуб суперника.

Парагвайці кинули м'яч, який отримав Анхель Ромеро, який скачав для Хуліо Енсісо. Молода обіцянка «Гуарані» почала бігати до мети Педро Галлезе, яку переслідували Карлос Замбрано та Олександр Калленс . Останній був швидше і перетнув нападник в обов'язковому порядку.