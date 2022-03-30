Алекс Сірвент де Меркуріо відреагував на звинувачення у зловживанні проти Тоньо Берумена: «У якийсь момент ми поговоримо»

Після заяви, оприлюдненої Сашею Соколом в рамках Міжнародного жіночого дня, де вона оголосила про зловживання, яку зазнав продюсер Луїс де Льяно в підлітковому віці, кілька голосів піднялися на її захист.

Насправді актор Маурісіо Мартінес скористався ситуацією в ЗМІ, щоб розкрити власний випадок домагань, який стався б на початку 2000-х років продюсером Антоніо Берумен, колишнім менеджером поп-груп того часу, як Mercurio, Kairo, Tierra cero та співак Фей.

Мартінес згадав, що Берумен торкнувся його «там, де він не повинен бути», і запевнив, що у бізнесмена є камера відеозапису у ванній кімнаті свого офісу , щоб захопити чоловіків, які прийшли з ним, щоб зробити кастинг, коли він запропонував їм прийняти ванну.

«Я сказав, що це натхненний Сашею, за її велику мужність, і я повністю приєднуюся до засудження, з доносом, нелегко зробити те, що вона зробила. Язробив це пізніше, ваша рука трясеться після того, як я поклав «відправити» в твіт.. Не тому, що ви чоловік або тому, що ви жінка, випадок більш-менш важливий, він не виключає статі чи віку», - сказала вона радіопрограма Луїса Карденаса.

Через кілька днів Маурісіо оформив скаргу на переслідування і навіть відправився до Генеральної прокуратури Мехіко , щоб подати до суду на колишнього менеджера, який знаходиться далеко від очей громадськості.

Мартінес також сказав, що має кілька свідчень від молодих людей, які звернулися до нього, почувши його історію, щоб розповісти йому власні історії про домагання та зловживання Беруменом, тому він не буде відпочивати «поки справедливість не буде зроблено».

«За останні 48 годин до мене прийшли більше 14 жертв цього чоловіка... Яне можу багато говорити про це, але, звичайно, 14 жертв хочуть справедливості, щоб хулігани та кривдники не продовжували перекриватися», - додав він.

Тепер саме Алекс Сірвент, який був частиною Меркурія в 90-х і тісно жив з Беруменом, який говорив про це, і хоча він виключив, що прожив щось подібне, він висловив повну підтримку жертвам.

«Це дуже делікатний предмет, з яким потрібно займатися пінцетом. Менідуже шкода за те, що мав маврісіо і жертв, які виступають», - сказав він в інтерв'ю Sale el sol. Крім того, він додав, що навіть якщо вони мають іншу точку зору, вони ніколи не будуть сумніватися в словах жертв: «Врешті-решт я думаю , що ми теж в якийсь момент будемо говорити, завжди поважаючи і з нашої точки зору, не бажаючи викликати будь-які суперечки».

Також ведучий програми Venga la Alegría Fende de semana похвалив мужність Маурісіо Мартінес, який вирішив вербалізувати переслідування майже через 20 років:

«Я думаю, що він у кожному праві. Ми переживаємо час, коли підвищення голосу стало частиною нашої свободи як людини, частиною наших прав, і я думаю, що Інтернет та соціальні медіа допомогли нашому голосу звучати голосголосніше. Нарешті, все, що я можу вам сказати, це те, що я хочу бути супер пунктуальним щодо цього питання, просто поділіться своїми почуттями з людьми, які постраждали».

Сірвент зауважив, що завдяки турботі про батьків він зміг насолодитися безскандальною кар'єрою підлітка:

«Я був благословенний, що мої батьки були дуже близькі до мене завжди, і я думаю, що ніхто не застрахований від того, щоб опинитися в делікатній ситуації, але особисто я думаю, що я мав кар'єру, яка до цих пір, здорова, чиста і навколо мене були доброзичливі люди ».