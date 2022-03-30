Видано попередження про проблеми з проханням про інвалідність та ізоляцію через коронавірус

У розпал значного зниження випадків коронавірусу, яке в Колумбії не перевищувало тисячі випадків на день протягом останнього тижня, працівники та юридичні експерти запустили попередження про зростаючі труднощі у видачі інвалідності та ізоляції через коронавірус.

В ексклюзивних заявах для INFOBAE COLOMBIA, Адріана Ескобар, експерт з трудового права, заявила, що хоча Joint Circular 004 2022 рокузробив період ізоляції для симптоматичних та безсимптомних осіб більш гнучким, видача цього керівництва не вирішила проблему для роботодавців, оскільки настання пандемії, на хто повинен нести відповідальність за сплату витрат на ізоляцію та інвалідність.

«Ситуація, яка може безпосередньо вплинути на роботодавців, які не отримають відшкодування за інвалідність та своєчасно доступ працівників до медичної допомоги, оскільки коли працівник подає наказ про ізоляцію через контакт з людиною, яка пройшла позитивний тест на Covid-19 або для подання деяких симптомів належним чином пов'язаним з цим захворюванням, не завжди надається інвалідність, яка незалежно від її походження може бути відновлена до Системи соціального забезпечення в галузі охорони здоров'я», - запевнив експерт у показаннях для цих ЗМІ.

Таким чином Ескобар гарантує, що необхідно терміново звернутися до Національного уряду, щоб знайти баланс між працівниками та роботодавцями, щоб були доступні альтернативи, які полегшують витрати працівників на оплату праці для забезпечення захисту зайнятості, особливо в компаніях, де ресурси не існують достатні для забезпечення без подальшої травми перевитрати витрат, спричинені такими ізоляціями, особливо коли вони відбуваються на повторній основі.

Експерт також пояснює, що така ситуація виникає через множинні зміни стандарту, оскільки всі підприємства та роботодавці фізичні особи стикалися з економічними проблемами, інтерпретацією та реалізацією адміністративно-регуляторних заходів для своєї конкретної справи.

«Зокрема, політика, що реалізується для належного управління своїми людськими ресурсами під час пандемії, які постійно змінювалися з обов'язковими карантинами, піками зараження та супутніми наслідками», - сказав Ескобар.

Тому пропонується, що через непередбачені обставини з точки зору превентивної ізоляції, реактивної ізоляції, охоплення інвалідністю та заходів, які потрібно здійснити, доцільно, щоб роботодавці дотримувалися своїх протоколів біозахисту, не забуваючи про те, що кожен сектор бізнесу та роботодавець може забезпечити крок вперед, розробляючи власні протоколи з урахуванням їхніх обставин та потреб, з метою запобігання зараженню та економічній стійкості бізнесу.

Медичний персонал лікує пацієнтів у Боготі (Колумбія), на фотографії файлу. EFE/Маурісіо Дуенас Кастаньєда

З іншого боку, міністр охорони здоров'я Фернандо Руїс Гомес оголосив, що уряд дав зелене світло для країни, щоб застосувати третю дозу вакцини Pfizer проти covid-19 колумбійцям у віці від 12 до 17 років.

«Сьогодні ми оголосили про розширення бустерної вакцини для населення у віці від 12 до 17 років за допомогою біопрепаратів Pfizer, що дозволить нам посилити захист та імунітет у підлітків», - заявив міністр Руїс.

Слід уточнити, що таке визначення відбудеться після досягнення останньої дози через чотири місяці після дати її застосування.

Міністерство підкреслило прогрес у застосуванні вакцин по всій Колумбії. «Ми завершили 80 мільйонів доз застосовуваних вакцин, що перевищують 82% населення з імунізованими принаймні однією дозою, і досягли 10 мільйонів ракетних вакцин, що поставляються в країні».





ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



