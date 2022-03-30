«Небезпека для Мексики»: Хав'єр Лозано відродив кампанію проти AMLO за наміри реформувати INE

АндресМануель Лопес Обрадор (AMLO ), президент Мексики, повідомив під час своєї останньої ранкової конференції, що готує реформуНаціонального виборчого інституту (INE ) та різних судів, щоб його члени,а також їхні президенти зайняли свої місця завдяки народні вибори.

Це привернуло увагу опонентів, які через соціальні мережі запускали різні повідомлення проти ініціативи, які AMLO намагатиметься представити перед конгресом, а деякі зробили це не з доброти, а від сильних вимог та закликів до уваги як до президента, так і до його послідовників або прихильників.

Таким був випадок Хав'єра Лозано, який служив секретарем праці та соціального забезпечення в уряді паніста Феліпе КальдеронаХінохоси, який приніс на обговорення стару кампанію проти президента.

Хав'єр Лозано показав себе одним з найсильніших критиків Q4 ФОТО: ГАЛО КАНЬЯС/CUARTOSCURO.COM

Адвокат і аналітик, але виступаючи сенатором Республіки, зазначив, що це «одна з найбільш абсурдних, демагогічних і дурних пропозицій» , про яку він має пам'ять за останні роки.

«Це було давно, але довгий час, що я не стикався з такою абсурдною, демагогічною і дурною* ініціативою, як ця. Нащастя, у джентльмена немає необхідних голосів. Але це небезпека для Мексики», - написав він у своєму офіційному Twitter.

У 2006 році, перед президентськими виборами, на яких Феліпе Кальдерон зіткнувся з тодішніми перредистом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, було розповсюджене телевізійне місце , в якому політика Табаско називалася « небезпекою для Мексики».

Серед тверджень, які вони зробили, - передбачувана заборгованість щодо проведення робіт на другому поверсі CDMX та встановлення пенсій, які збільшаться з ним при владі, і це призвело б нас як країну до економічної кризи.

Президент запевнив, що буде шукати ініціативу обирати директорів INE народним голосуванням ФОТО: ДАНІЕЛЬ АУГУСТО /CUARTOSCURO.COM

Це сталося в результаті обіцянок Андреса Мануеля Лопеса Обрадора представити пропозицію про конституційну реформу , щоб «гарантувати демократію» , Як тільки завершити все, що пов'язано з відкликанням мандату.

Під час своєї останньої прес-конференції від Паласіо Насьональ президент Мексики заявив, що буде прагнути запропонувати громадянам вибрати виборчих рад та суддів різних судів шляхом відкритого голосування за власним рішенням.

«Народ вибере, чи закінчиться, чи я сподіваюся, що капулярні угоди закінчаться, всупереч інтересам народів», - це слова, які президент використовував, оголошуючи свою наступну пропозицію Конгресу.

Щоб дати більш детальну інформацію, він повідомив, що три гілки влади (виконавча, законодавча та судова), ймовірно, представлять 20 громадян, «ненавмисної чесності», які будуть висунуті радниками Національного виборчого інституту (INE).

INE не прокоментувала пропозицію AMLO REUTERS/Даніель Бесерріл

Крім того, він повідомив, що як у тому, так і у випадку з мировими судами у федеральних судах паритет буде шукати серед його членів, тоді як особа, яка здобуде більшість голосів, займе посаду радника, радника, міністра або головуючого міністра.

Це мало того, що спровокувало реакції преси, оскільки члени опозиції, політологи та члени громадянського суспільства звернулися проти процесів АМЛО для Національного виборчого інституту, де досі не зайнято жодної позиції з цього питання.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: