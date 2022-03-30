52,2% колумбійців заявили, що незадоволені здійсненням демократії в країні

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

Дейн виявив 30 березня останнє опитування політичної культури, в якому проаналізовано, як почуваються колумбійці та їх нє ставлення до демократії та політичних партій.

Опитування показало, що 52,2% колумбійців кажуть, що відчувають невдоволення демократії країни, особливо в минулому році.

Цеозначає, що на 5,3 процентного пункту збільшення невдоволення, оскільки в 2019 році лише 46,9% опитаних людей заявили, що вони не задоволені тим, як здійснюється демократія в Колумбії.

Хуан Даніель Ов'єдо, директор Dane, під час презентації опитування заявив, що лише 32,4% опитаних громадян були задоволені колумбійською демократією.

«Це свідчить про погіршення громадянства дорослих в умовах здійснення демократії між 2019 і 2021 роками», - сказав Ов'єдо.

Згідно з опитуванням, Богота - це місто, де ця невідповідність найбільше відображена, оскільки вона зросла на 7,9 відсотка з 2019 року.

Ов'єдо підкреслив, що зміни в політичному сприйнятті відображаються в тому, як колумбійці розглядають Конгрес Республіки та справедливість країни.

З іншого боку, колумбійці продовжують захищати ідею життя в демократії, оскільки 76,6% кажуть, що важливо жити в країні, де лідери можуть вільно обиратися.

Аналіззавершується тим, що 55,6% респондентів вважають Колумбію помірно демократичною по відношенню до населення, яке проживає у муніципальних столицях з 55,8% та 54,7%. Уцьому сенсі населення та розосереджені сільські центри мали більший відсоток людей, які вважають Колумбію демократичною країною з 30,3%

Щоще виявило опитування?

За даними опитування, на національному рівні 44,3% людей Колумбії до 2021 року перебували в ідеологічній позиції центру і 23,8% не знали і не повідомляли про це.

У2021 році для загальнонаціональної загальної кількості 13,0% населення віком від 18 років і більше претензій належать принаймні до однієї групи, організації чи інстанції. З них 4,6% належать релігійним організаціям.

Минулого року 48,2% людей віком від 18 років повідомили, що у них немає тісних мереж довіри та підтримки, тобто вони нікого не відвідують і ніхто не відвідує їх часто, і ніхто їм не допомагав або не намагався допомогти їм влаштуватися на роботу.

Щостосується довіри до установ або суб'єктів, то для загальнонаціональної загальної кількості 26,8% населення у віці від 18 років і старше кажуть, що вони сильно покладаються на військові сили.

До 2021 року 53,0% респондентів заявили, що вони не хочуть мати користувачів психоактивних речовин як сусідів. 57,6% населення у віці від 18 років та по всій країні зовсім не задоволені тим, як здійснюється мирна угода, підписана між Урядом та FARC-EP у 2016 році.

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