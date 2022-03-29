Йошімар Йотун помилився на початку, а «альбірроя» майже прив'язана до Перу проти Парагваю

Перу перемагає з найменшою різницею до Парагваю з голом Джанлука Лападули на відбіркові матчі Катару 2022. «Біколор» має володіння м'ячем на Nacional, але помилка Йошімара Йотуна майже закінчилася рівністю національної команди Гільєрмо Барроса Шелотто.

Це сталося 9 хвилин в грі. «Команда кожного» грала на середині корту, і Йошімар Йотун отримав м'яч, однак він не зрозумів, що за ним стоїть парагвайський гравець, він хотів грати за Карлоса Замбрано, і його пас перехопили.

Себастьян Феррейра відновив м'яч і почав їхати в напрямку перуанських воріт. «Кайзер» дав йому простори, і нападник скористався можливістю зробити величезний постріл, який в кінцевому підсумку потрапив у верхній пост Педро Галлезе.