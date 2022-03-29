З приватним пляжем та віллами: це розкішний готель, який Tri обрала для Катару 2022

Хоча вони ще не мають свого квитка на Чемпіонат світу з Катару 2022 року, Мексиканська федерація футболу (ФМФ)вже почала підготовку докубкової суперечки. У цьому сенсі національна збірна Мексики вже має готель, який прийматиме їх під час участі у найважливішому футбольному турнірі у світі. На відміну від місць у попередніх виданнях, місце проведення виділяється своїми зручностями та розкішшю.

Сімайсма, ексклюзивний п'ятизірковий курорт, розташований в муніципалітеті Сумайсімах, стане домом триколор під час його участі в турнірі. Це курорт розміром близько 52 км, а також приватний пляж і вілли з двох або до трьох спалень . Згідно з описом на сайті місця, воно класифікується як готель з сімейною атмосферою.

Згідно з інформацією, наданою через соціальні мережі Simaisma, ціни на кожну ніч у віллах з приватними басейнами можуть коливатися від 6000 MXN до 9000MXN, тобто між 1100 та 1700 QAR. Однак ціни застосовні для сезонів, в яких приплив людей не вимагає від об'єктів найбільше .

Наразі немає можливості зробити бронювання онлайн після 2 листопада 2022 року. Однак, щоб зайняти найнижчі ціни об'єкта в ніч, найближчу до періоду перебування мексиканської національної збірної, тобто з 31 жовтня по 1 листопада необхідно виплачувати 35,6 тис. MXN плюс податки . Конструкція 231-квадратного метра включає перебування до шести чоловік і включає в себе всі види послуг, а також сніданки.

Наступна вілла являє собою трикімнатну з видом на басейн і коштує 41,1 тисячі MXN за ніч. За ним слідує комплекс з двох спалень і приватного басейну на 46,6 тис. MXN, а також трикімнатна вілла і басейн на 52 тис. MXN. Найдорожчий об'єкт має площу 427 квадратних метрів, чотири номери, басейн і терасу, вартість яких за ночівлю становить 87,7 тис. MXN.

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