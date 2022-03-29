Одним вухом у Лімі Колумбія грає останню карту, щоб поїхати на чемпіонат світу у Венесуелі: час, телебачення та формування

Південноамериканськівідбіркові турніри закінчуються яскравим днем. КолиБразилія, Аргентина, Еквадор та Уругвай вже кваліфікувалися, три команди прагнуть зберегти квиток до Репечажу проти п'ятого місця в Азії, щоб спробувати бути присутніми на ЧС-2022 в Катарі. Однією з команд, які борються за цей прохід, є Колумбія, яка відвідає Венесуелу. Настадіоні Cachamay в Пуерто-Ордасі, з 20.30, з арбітрів бразильця Уілтона Сампайо. Він буде транслюватися по телевізору.

Виробникикави, які прийшли з побиття Болівії з владою 3 до 0 минулого четверга, мають 20 одиниць і знаходяться на шостому місці, лише одна з Перу, організація, яка сьогодні має привілей грати в Репехаж (суперник покине Австралію, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак та Ліван). Інший з математичними можливостями - Чилі, з 19.

Щопотрібно людям Reinaldo Rueda, щоб кваліфікувати? Вониповинні перемогти і сподіватися, що чоловіки Рікардо Гареки не зможуть перемогти Парагвай Гільєрмо Барроса Шелотто. У разі жеребкування проти Vinotintoїх шанси зменшуються до програшу Перу, а Чилі не виграє (він отримує Уругвай), оскільки вони будуть п'ятими за різницею м'ячів.

В голові технічного директора лежить ідея виготовлення двох варіантів. Перший - вступ півзахисника Матеуса Урібе замість Хуана Гільєрмо Куадрадо. Інша полягає в тому, що Хуан Фернандо Кінтеро зайняв би місце Луїса Сіністерри.

Венесуела, затонула на останній позиції лише з 10 очками і з розумом, встановленим на наступному Плей-офф, цього дня поставить позов судді. Долі хотів аргентинський Хосе Нестор Пекерман, який командував Колумбією чемпіонам світу в Бразилії 2014 і Росії 2018 року, сидячи на лавці місцевих замінників.

Vinotinto внесе шість модифікацій порівняно з 11-м, що походить від падіння проти Аргентини: Рональд Ернандес для Роберто Росалеса, Оскар Гонсалес для канцлера Джона, Томас Рінкон для Мігеля Наварро, Джефферсон Саваріно для Хосе Мартінес, Ромуло Отеро для Крістіана Касереса та Дарвіна Мачіна S для Йозеф Мартінес.

Ймовірніутворення:

Венесуела: Вуйлкер Фаріньєс; Рональд Ернандес, Науель Феррарезі, Крістіан Макун та Оскар Гонсалес; Томаш Рінкон, Янгель Еррера; Джефферсон Саваріно, Ромуло Отеро та Дарвін Мачіс; Соломон Рондон. ДТ: Хосе Пекерман.

Колумбія: Девід Оспіна; Даніель Муньос, Карлос Куеста, Вільям Тесільо та Френк Фабра; Матеус Урібе, Густаво Куеллар та Джеймс Родрігес; Хуан Фернандо Кінтеро, Луїс Діас та Луїс Мюріель. ДТ: Рейнальдо Руеда.

Стадіон: Кашамай Пуерто-Ордас

Суддя: Уілтон Сампайо (Бразилія)

Гора: 20.30

Телебачення: ДепорТВ

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