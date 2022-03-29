«Полювання на відьом», трилер про особисті витрати на денонсування влади

Прізвисько «інформатор» (дме свисток) застосовується до таких випадків, як у Едварда Сноудена, Челсі Меннінг або Френсіс Хоген. Люди, які виявляють, що організації, на які вони працюють, порушують закон і вирішують публічно повідомити про це. «Дути свист» перед обличчям корупції при владі - нелегкий шлях, вільний від протиріч і, тим більше, впевненого успіху. Полюванняна відьом - це норвезька драма, яка досліджує особисті, правові та політичні наслідки в житті жінки, яка наважиться підвищити голос проти економічного гіганта.

Блискучий Інгрід Болсо Бердаль, визнаний за ролями у фільмах Геракл, Гензель і Гретель: Мисливці за відьмамита серіалом HBO Westworld— грає Іду Вааж, щасливу, впевнену в собі жінку, яка любить свою роботу, керуючи фінансами престижної юридичної фірми в Осло.

Коли у компанії, яку він не визнає, з'являється законопроект за 4,5 мільйона крон (500 000 доларів), він запитує свого колегу, який відповідає за справу, Яна Гуннара, якщо він щось про це знає. (Пребен Ходнеланд). «Просто заплати», - каже він їй. «Це не процедура», - відповідає вона. Іда вирішує підняти справу до влади, не усвідомлюючи, що її життя ось-ось зіпсує.

Виявляється, рахунок-фактура є частиною схеми відмивання грошей, яку Ян Гуннар ініціював за велінням свого клієнта Peer Eggen (Mads Ousdal), який відповідає за половину обороту компанії. Хоча Іда має право відмовити в оплаті векселя, партнери юридичної фірми закривають проти неї ряди.

(Кредит: Потік прес)

Написаний жіночим дуетом Анна Баше-Віг та Сів Раджендрам Еліассен (відповідальний за чудову серію 2015 року, виправдана), полювання на відьом (Heksejakt, норвезькою мовою) - це елегантний і переконливий серіал трилерів. На відміну від іншого скандинавського контенту (Karppi, Entrapped, Broderliner), який повністю використовує славні скандинавські ліси та пейзажі, серіал показує інший світ: корпоративну розкіш та приховане життя заможних юристів, які нещадно нападають один на одного.

Хоча вони беруть з різних реальних випадків інформаторів, які постраждали, просто кажучи правду, письменники спочатку надихалися справою, яка шокувала Норвегію, адвоката Карі Брейрема, якого звільнили за відмову підписати платіж політику і розповів про свій досвід у книзі. Саме це змусило пару розповісти історію через досвід скаржника.

(Кредит: Потік прес)

Крім його технічної накладної та спритного сценарію, серце серії лежить в Іді, яка в міру розвитку історії повинна приймати все більш складні рішення. Виступ Болсе Бердала розуміє нюанси характеру і повертає їх з найбільшим емоційним впливом. За цю роль вона виграла кращу актрису на премії «Золотий екран» в Норвегії.

Полюванняна відьом відноситься до датського серіалу «Слідуйте за грошима», ще одну чудову драму про фінансовий злочин, який стає кривавим. У ньому є вісім 45 5-хвилинних епізодів, які йдуть на повній швидкості і роблять його ідеальним для марафонінгу.

Повний сезон полювання на відьом тепер доступний для перегляду за запитом на Flow на будь-якому пристрої.