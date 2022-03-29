На запитання, Сусель Паредес відповідає на підтримку Педро Кастільо: «Я буду антикухерою, щоб покласти руки на вогонь»

За кілька хвилин до початку сесії, де було розглянуто клопотання про президентську вакансію ПедроКастільо, Сузел Паредеспрочитав коротку лекцію поза межами Конгрес Республіки, де говорили про майбутнє попереду постійних зіткнень між виконавчою і законодавчою.

«Що гарантує нам, що на нових виборах вони знову попросять вакансію, попросять відставки. Немає посвідчення особи, ні брифінгу, ні паспортів. Чиновники змінюються настільки, що звичайні люди навіть не можуть мати своїх документів», - прокоментував законодавець «Фіолетової партії».

Журналіст з PBO (радіо та веб на чолі з Філіпом Баттерсом) наполегливо запитував Paredes. Дізнавшись про медіум репортера, вона сказала йому: «Я хочу нагадати Баттерс, що люди їли Ніоковіт у вісімдесятих роках», посилаючись на спорідненість, яку ведучий демонстрував в різних випадках для уряду Алана Гарсії.

Але журналіст все ще шукав думку парламентаря про арешт племінників президента в понеділок вранці. «Сер, ви не знаєте, що є незалежність повноважень? Нехай закон карає тих злочинців і кого б вони не були з максимальною енергією», - сказав він.

Але репортер відповів суворим вироком: «Конгресмен, це, безумовно, нагадує вам, коли ви були інспектором, як ви взяли візки з антикверів у Ла Вікторії».

Сусель Паредес продовжувала цю тему і нагадала, що вуличні продавці, які продавали антикухо, навіть кидали на нього палаюче вугілля, «але тому я не збираюся дозволяти їм стояти там, де хочуть; в країні має бути порядок».

Однак через деякий час він посилався на затримання оточення Педро Кастільо. «Ви пам'ятаєте племінників Толедо? Що там було робити? Посадіть їх у в'язницю. Хіба брат Хумали не у в'язниці? Отже, поліція, за наказом судді і прокурора, повинна заарештувати злочинців і відокремити їх від тих, хто не є».

Продовжуючи це питання, він визнав, що шокує, що люди, настільки близькі до глави держави, заарештовані. «Вплив на чітке зображення. У мене була жінка-робітниця, звинувачена у зґвалтуванні законом. Мене вражає його поведінка, навіть якщо я не мав нічого спільного з цим, навіть якщо я хотів, щоб йому дали довічне ув'язнення», - сказав він.



