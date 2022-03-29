Яке походження Tecámac

Tecámac - це територія, розташована в північно-східній частині штату Мексика і знаходиться в 35 кілометрах від Мехіко. Це муніципалітет, який зберігає кілька анекдотів, починаючи з доісторичного періоду.

Національний інститут федералізму та муніципального розвитку (INAFED) детально описує, що значення Tecámac має походження Nahuatl і складається з частинок тетлу , що означає «камінь», каматл , який є « рот» і закінчення C , що позначає «місце». Згідно з дослідженнями фахівців визначено, що загальний переклад такий: «У гирлі каменю».

Витоки цього містечка сягають часів мамонтів, про це відомо завдяки тому, що кістки цієї тварини були знайдені в селах Рейєс Акозак і Сан-ПедроАтзомпа, а також відкриття посуду, зробленого людьми, пов'язаних з цією епохою. Археологи визначили, що об'єктам було від 8 до 15 тисяч років.

Розташування Tecámac на карті Штат Мехіко. (Фото: Конституційна ратуша Текамак)

Через деякий час було зафіксовано, що коли цивілізації почали ставати осілими, саме Ольмек і Нахуа прийшли з півдня і заходу відповідно. Власне кажучи, ці культури вважаються першими, хто оселився на території.

Під час класичного горизонту Текамак, як і навколишні села, бере активну участь у культурних, економічних та релігійних обмінах з великим мегаполісом того часу: Теотіуакан.

Те саме джерело детально описує, що в 1202 році Tecámac був заснований завдяки Мексиці, оскількице було одне з перших місць, які вони знайшли, здійснюючи паломництво, щоб знайти «ідеальне місто» та знайшли великого Мексико-Теночтітлан.

Через відсутність єдності жителів, так званих ацтеків, вони не мали великих труднощів у привласненні цієї місцевості. Однак до 1395 року ім'я Tecámac з'явилося вперше в кодексі Chimalpopoca, коли згадувалося, що: «Отомі Ксалтокана постійно втік до Текамака від страху, який вони мали за Чихімеки Куаутітлан».

Мексика захопила територію і заснувала там початок своєї імперії. (Фото: Флорентійський кодекс, 16 століття)

Ось так муніципалітет був частиною однієї з найпотужніших імперій доколумбового періоду, однак, з приходом Ернана Кортеса та завоюванням Теночтітлана, його незабаром довірили іспанцеві Хуану Гонсалесу Понсе де Леону, який помер у 1540 році і успадкував місто своєму синові Хуану Хуану Гонсалесу Понсе де Леону, який помер у 1540 році і успадкував місто своєму синові Хуану Хуану Понсе де Леон.

Коли почалася робота з євангелізації, августинські моляри відповідали за будівництво парафії Святого Апостола Петра (яка спочатку була хрещена як парафія Святого Хреста). Сьогодні це одне з великих культових споруд в цьому районі.

Наприкінці 16 століття іспанська корона делегувала адміністрацію так званої юрисдикції муніципалітету Санто-Томаш Чиконаутла. Після спалаху Незалежності регіон залишився без правителя, і саме до 12 вересня 1825 року, через рік після заснування штату Мексика, офіційно був зведений муніципалітет Текамак.

Саме там народився талановитий мексиканський музикант Феліпе Вільянуева, який відповідав за підняття імені Мексики за кордоном. З цієї причини 25 квітня 1944 року ім'я цього художника було додано до муніципального місця.

Августинським моярам було доручено побудувати парафію Сан-Педро-Апостол, одну з найвидатніших будівель муніципалітету. (Фото: Instagram/ @parroquiadesanpedroapostol)

Слід зазначити, що жителі зіграли важливу роль у Мексиканській революції, оскільки такі персонажі, як Циріно Серна, Модесто та Еміліо Сото, Херонімо Флорес, Крус Чавес та солдат Маргарита Лопес , приєдналися до лав Армії визволителя Півдня на чолі з Еміліано Сапата.

З іншого боку, модернізаційні процеси почалися до 1994 року з перших робіт мощення вулиць, гарнізонів, тротуарів та будівництва шкіл. Згодом федеральне шосе Мексико-Пачука було перероблено для створення бульвару Текамак і обхід Сор Хуана Інес, була створена регіональна лікарня та екологічний парк Сьєрра-Ермоса.

Місто в даний час межує з муніципалітетами Есатерес, Аколман, Коакалько, Темаскалапа, Теотіуакан, Тултітлан, Зумпанго і штат Ідальго. Сайт охоплює загалом 156,9 км2, а згідно з останнім переписом INEGI, загальна чисельність населення становить 547,503 жителів, з яких 281 983 - жінки, а 265 520 - чоловіки.

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