Яка ставка між двома державами, яка передбачає роботу Міжнародної космічної станції

FILE PHOTO: FILE PHOTO: The International Space Station (ISS) photographed by Expedition 56 crew members from a Soyuz spacecraft after undocking, October 4, 2018. NASA/Roscosmos/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo/File Photo

Протягом24 років найбільший об'єкт в космосі, створений людиною, обертається навколо Землі на висоті 400 кілометрів. І ось уже 22 роки вона постійно заселена.

ЦеМіжнародна космічна станція (МКС), яка в наші дні ризикує припинити функціонування і навіть безконтрольно врізатися в якийсь регіон світу через наслідки вторгнення Росії в Україну, що триває вже більше місяця.

Через кілька годин, після наступу президента Володимира Путіна на Україну, президент США Джо Байден дав дуже які засудили російські дії і повідомляли про виконання сильних економічних санкцій в різних сферах, особливо космічних і технологічних. « Путін - агресор. Путін обрав цю війну, і тепер він і ця країна понесе наслідки. Сьогоднія дозволяю важкі додаткові санкції та нові обмеження щодо того, що можна експортувати до Росії. Це накладе серйозні витрати на російську економіку, як відразу, так і з часом. Ми навмисно розробили ці санкції, щоб максимізувати довгостроковий вплив на Росію та мінімізувати вплив на США та наших союзників. Між нашими діями та діями наших союзників і партнерів ми підрахуємо, що більше половини російського високотехнологічного імпорту буде скорочені. Це буде ударом по його здатності модернізувати свої збройні сили, що погіршить її аерокосмічну галузь, включаючи космічну програму», - сказав Байден.

Троє російських космонавтів прибули на МКС кілька днів тому, одягнені в жовтий і синій колір (NASA TV/Handout через REUTERS.)

Хоча космічна програма, що проводиться МКС, включає співпрацю кількох країн, двома її кістками є космонавти, технології, продукти харчування та запасні частини, що надаються США та Росією в союзі, який ігнорує політичні зв'язки, які беруть місце в 400 кілометрах від Землі.

Вчора генеральний директор російського космічного агентства «Роскосмос» Дмитро Рогозін випустив ультиматум США: «31 березня - останній день, коли NASA, Європейське космічне агентство (ESA) і Канадське космічне агентство (CSA) повинні відповісти на нашу вимогу щодо скасування санкцій проти двох наших компаній цивільних»; ЦНііМаш, з досліджень машинобудування та ракетно-космічного центру «Прогрес».

Західні санкції, введені проти Росії, накладають обмеження на експорт товарів і високих технологій з наміром послабити її стратегічні сектори, включаючи військову та її аерокосмічну галузь. « МКС - це велика космічна лабораторія, яка обертається навколо Землі і потребує співпраці між Росією та США, щоб повноцінно функціонувати. Неможливо утримати орбіту планети на відстані 400 кілометрів без постійної співпраці між двома країнами, між двома космічними агентствами NASA та Роскосмосом», - розповів Infobaeкосмічний журналіст Дієго Кордова, автор книги «Huellas на Місяці».

Астронавти мирно живуть на МКС, далеко від земельних конфліктів (NASA)

Робота Міжнародної космічної станції складна. Хочамодулі в США та Європі забезпечують електричну енергію, яку сонячні батареї збирають та служать для роботи орбітального комплексу, Росія забезпечує паливо та двигуни, які дозволяють їй залишатися на орбіті і не закінчувати безконтрольно падати на Землю. Росія постачає Космічну станцію запусками своїх капсул Прогрес, які стратегічно розміщені в орбітальній структурі, щоб кожні 15 або 20 днів вона запускає свої двигуни і піднімала їх для підтримки правильної висоти та швидкості роботи. Він навіть постачає паливо в лабораторію, щоб змусити його працювати», - додала Кордова, яка представить розмову цієї п'ятниці в планетарії Галілео Галілея про місію Артеміди.

Він додав: «У США також є кораблі, з'єднані з орбітальним комплексом, такі як капсули Cygnus, але їх двигуни не такі потужні, і вони також розташовані в точках, які не забезпечують повної стабільності, якщо вони ввімкнені, щоб надати висоту космічній лабораторії».

За словами Кордова, гравітаційна сила Землі приваблює МКС, яка повинна коригувати свою висоту кожні 15 або 20 днів, підвищуючи двигуни прогресу. Якбивони не включалися, космічна станція почала втрачати висоту і швидкість. Через кілька днів структура почне тертися об земну атмосферу і в кінцевому підсумку буде горіти і падати безконтрольно».

Різні кораблі залишаються стикованими в космічній лабораторії (NASA)

Та сама теорія - це те, що окреслив Рогозін, коли заявив, що контролювати МКС без участі Росії неможливо, оскільки це країна, відповідальна за орієнтацію станції та прогнозування небезпечних зіткнень, крім постачання палива та вантажів. «Якщо ви заблокуєте співпрацю з нами, хто врятує МКС від неконтрольованого виходу з її орбіти і потрапить на територію США чи Європи?» ,генеральний директор і колишній журналіст нещодавно запитав у твіті.

«Існує ймовірність того, що ця 500-тонна структура потрапить на Індію та Китай. Ви хочете погрожувати їм таку перспективу? МКСне літає над Росією, тому всі ризики ваші. Ви готові до цього? Джентльмени, вивчаючи санкції, перевірте тих, хто їх генерує, щоб побачити, чи є у них хвороба Альцгеймера», - додав він.

В умовах санкцій США Росія відреагувала припиненням пусків європейських місій з космодрому Куру у Французькій Гвіані; вона перестала поставляти ракетні двигуни в США і зажадала, щоб майбутні контракти Роскосмосу стягувалися тільки в рублях. Роскосмостакож скасував запуск британських супутників зв'язку OneWeb, після того як сама компанія при державній підтримціприпинила майбутній запуск свого ракетного літака «Союз» з російського космодрому «Байконур», і підписала угоду з компанією SpaceX, компанією Ілона Маска.

Росіяни та американці кілька днів тому вирушили на космічні прогулянки (NASA TV/Handout через REUTERS)

Але NASA довелося уточнити, що вона продовжуватиме сприяти космічній співпраці з Росією. Адміністратор NASA Білл Нельсон заявив, що США продовжуватимуть співпрацювати зі своїми партнерами, включаючи Росію, для продовження діяльності на МКС. NASAвизнало, що спроби відокремити американський сегмент від російського сегмента «становитимуть значні логістичні та безпекові проблеми, враховуючи безліч зовнішніх та внутрішніх зв'язків, необхідність контролю нахилу та висоти космічного корабля та взаємозалежність програмного забезпечення».

«Наразі вони не мають можливості замінювати функції управління нахилом космічної станції або робити відповідні рушії для тривалих тривалих операцій. Вони постараються створити нам заміну своїми вантажними кораблями, пілотованими кораблями, але це займе роки», - попередив Рогозін.

«Станція має складну внутрішню і зовнішню проводку, що унеможливлює розділення модулів, які побудовані для роботи підключених. У найгіршому випадку закінчення операцій в орбітальному комплексі може бути висунуто, і воно не досягне 2030 року, як було оголошено в лютому, до війни», - підсумувала Кордова.

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