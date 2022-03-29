Яка жіноча алопеція, від якої страждає актриса Джада Пінкетт Сміт?

Наостанньому виданні Оскарів 2022 року церемонія, яка прагнула нагородити найкращих у кіно, була затьмарена насильницьким актом у головній ролі УіллСміт і Кріс Рок. Комік, який вийшов на сцену в якості ведучого, не заміряв себе в момент жарту про голову ДжадаПінкетт Сміт, яка страждає алопецією, хворобою, яка викликає її випадання волосся. Цей коментар змусив головного героя «Принца репу» наблизитися до коміка, щоб ляпати його в поле зору та здивувати всіх присутніх, які були в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Ті, хто стежив за акторською кар'єрою актриси, знали частину її життя, але перш за все її боротьба з цією хворобою, яка заважає їй відрощувати волосся здоровим способом, щоб підтримувати його. Після того, що сталося на «Оскарі», багато хто висловив зацікавленість дізнатися більше про цю хворобу та які перші симптоми слід записати.

ЩОТАКЕ АЛОПЕЦІЯ?

Цей недолік і випадання волосся можна розділити на дві групи, рубцеву алопецію і ті, які не є. У першому випадку визначено, що при втраті волосся його вже не можна відновити. У статті, опублікованій Infobae, дерматолог Сесілія Наварро Тукуле пояснила, що важливо звернутися до фахівця, щоб отримати своєчасний діагноз і почати адекватне лікування.

Найчастішими причинами є: зміна гормонів щитовидної залози, відсутність достатньої кількості відкладень заліза або анемія іншого походження, ліки, операції, пологи, ситуації великого фізичного або психічного навантаження, гарячкові захворювання або травми, втрата ваги, серед інших.

Визнали, що? Поширене облисіння вражає близько 50% чоловіків і від 10 до 30% жінок, особливо після 50 років

Джада Пінкетт: Боротьба дружини Уілла Сміта прийняти і зробити алопецію видимою.

ЯДАПІНКЕТТ СМІТ Y LA ALOPECIA

Незважаючи на свій стан, голлівудська зірка завжди була мотивована продовжувати свою боротьбу, щоб впоратися з цією хворобою, крім використання своїх цифрових платформ для підвищення обізнаності про це та розповісти подробиці свого досвіду.

У своїх соціальних мережах дружина Уілла Сміта ділиться своїми рутинами, щоб піклуватися про свою шкіру, особливо область її голови. ЖартКріса Рока (Мадагаскар) викликав низку реакцій, коли вони сприйняли його промову як знущання над жінками і чоловіками, які мають такий стан.

ПОРАДИЩОДО АЛОПЕЦІЇ

Перший крок, який слід зробити, коли ви починаєте фіксувати значне випадання волосся, - це звернутися до фахівця, в цьому випадку дерматолога, щоб він міг зробити правильну оцінку та дати вам кроки для початку лікування. Пам'ятайте, кожен випадок різний, тому слід уникати самолікування і/або самодіагностики.

У вашій рутині є деякі зміни, які можуть допомогти вам контролювати втрату волосся, враховуючи, що це нормально, оскільки щодня ми втрачаємо від 25 до 70 волосків, оскільки фолікули, що входять до складу волосся, ростуть і оновлюються асинхронними циклами.

- Використовуйте м'який шампунь, який не агресивний для волосся та шкіри голови.

- Включіть в свій раціон желатин і мигдаль, продукти, які містять амінокислоти, необхідні для росту волосся.

- Генерування напруги у волоссі за допомогою гачків або булочок не рекомендується для здоров'я нашого волосся.

- Чи стрижу я волосся? Незалежно від того, коротке волосся, середнє або довге, розмір не визначає, випадати волоски чи ні. Звичайно, наявність невеликого розрізу допоможе вам легше маніпулювати ним.