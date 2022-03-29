ДИВИТИСЯ ЖИТИ Чилі vs Уругвай LIVE, сподіваючись претендувати на репехаж Катару 2022

Чиліта Уругвай стикаються з тим, що буде їх останнім матчем у відбіркових турнірах Катару 2022 . зобов'язання відбудеться цього вівторка, 29 березня, о 18:30 (перуанський час) на стадіоні Сан-Карлос-де-Апокіндо. «Роха» грає свій останній шанс опинитися на наступному чемпіонаті світу, в той час як «селеста» прибуває кваліфікованим.
Команда Мартіна Ласарте мала важке падіння і була розбита 4:0 під час візиту до Бразилії. Зі свого боку, уругвайці додали три очки, які дали квиток в Катар після побиття збірної Перу з найменшою різницею.
В даний час Чилі може прагнути тільки до репечажу, він має 19 балів і на дві точки відстає від п'ятого місця. Вам потрібно, щоб Перу програти в Лімі з Парагваєм і очікувати, що Колумбія буде малювати або програвати з Венесуелою в Каракасі
ОСТАННІНОВИНИ ЧИЛІ VS. Уругвай
Уругвайська делегація прибула до Чилі сьогодні вранці та навчалася на об'єктах стадіону «Універсідад Католіка». ДієгоАлонсо, тренер збірної, дав прес-конференцію.
«Я пропоную це як матч, який грає збірна Уругваю, іколи грає Уругвай, немає товариських матчів або матчів, в яких щось не зіграно. Ви завжди граєте за гордість, що б не сталося», - сказав він.
Зі свого боку Мартін Ласарте розповів про травму Бена Бреретона. «Зрозуміло, що зусилля, щоб це робити, але тут є щось, що обмежує. Сподіваємося, що його тіло дозволить Бену змагатися».
КОТРАГОДИНА ЧИЛІ VS. УРУГВАЙ?
Матч розгорить пожежі о 18:30 (ПЕРУАНСЬКИЙ ЧАС), але якщо ви перебуваєте в інших країнах, перевірте графік нижче:
Болівія: 7:30 вечора
Бразилія: 8:30 вечора
Чилі: 8:30 вечора
Колумбія: 18:30 вечора
Еквадор: 18:30 вечора
Іспанія: 12:30 (середа 30)
Мексика: 17:30 вечора
Парагвай: 8:30 вечора
Уругвай: 8:30 вечора
Сполучені Штати: 7:30
ДЕМОЖНА ПОДИВИТИСЯ CHILE VS. Уругвай
Аргентина: TyC Sports Play, TyC Спорт 2
Болівія: Тіго Спорт Болівія
Чилі: Chilevision, TNT Sports HD, TNT Sports Go, Стадіон TNT Спорт
Еквадор: Футбольний канал · Глобальні голоси
США: FuboTV, Fubo спортивної мережі
Мексика: Небо HD, Синій, Щоб Піти Відео Скрізь
Уругвай: VTV Уругвай
ЯКДИВИТИСЯ CHILEVISION TV В ПРЯМОМУ ЕФІРІ?
Chilevisión - чилійський відкритий телевізійний канал, що належить Warnermedia, пропонує своїй видатній аудиторії без жодних витрат передачу матчів збірної Чилі.
Прямийефір: Канал 151 (SD/HD) Канал 1151 (HD)
MovistarТВ: 121 канал (SD) 811 канал (HD)
КлароТВ: 55 канал (SD) 555 канал (HD)
КАНАЛВ ПЕРУ ДИВИТИСЯ ЧИЛІ ПРОТИ. Уругвай
Матч між Чилі та Уругваєм транслюватиметься за сигналом Movistar Plus (канал 6) в Перу. Ви також зможете знати цілі, інциденти та суперечки цього поєдинку для Infobae Peru, який матиме повне висвітлення кваліфікаційних турнірів Катару 2022.
МОЖЛИВІСКЛАДИ ЧИЛІ VS. Уругвай
Чилі: Клаудіо Браво; Пауло Діас, Гері Медель та Енцо Роко; Маурісіо Ісла, Клаудіо Баеза, Артуро Відаль, Чарльз Арангіз та Габріель Суазо; Едуардо Варгас та Алексіс Санчес.
ЧИЛІПРОТИ. ОСТАННІ МАТЧІ УРУГВАЙ
Чемпіонат світу з Катару 2022: Уругвай 2 - 1 Чилі
Чемпіонат світу з футболу 2018: Чилі 3 - 1 Уругвай
Чемпіонат світу з футболу 2018: Уругвай 3 - 0 Чилі
Чемпіонат світу з футболу Бразилія 2014: Чилі 2 - 0 Уругвай
Чемпіонат світу з футболу Бразилія 2014: Уругвай 4 - 0 Чилі
Чемпіонат світу з футболу 2010: Чилі 0 - 0 Уругвай
Чемпіонат світу з футболу 2010: Уругвай 2 - 2 Чилі
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ