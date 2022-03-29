ДИВИТИСЯ ЖИТИ Чилі vs Уругвай LIVE, сподіваючись претендувати на репехаж Катару 2022

Чиліта Уругвай стикаються з тим, що буде їх останнім матчем у відбіркових турнірах Катару 2022 . зобов'язання відбудеться цього вівторка, 29 березня, о 18:30 (перуанський час) на стадіоні Сан-Карлос-де-Апокіндо. «Роха» грає свій останній шанс опинитися на наступному чемпіонаті світу, в той час як «селеста» прибуває кваліфікованим.

Команда Мартіна Ласарте мала важке падіння і була розбита 4:0 під час візиту до Бразилії. Зі свого боку, уругвайці додали три очки, які дали квиток в Катар після побиття збірної Перу з найменшою різницею.

В даний час Чилі може прагнути тільки до репечажу, він має 19 балів і на дві точки відстає від п'ятого місця. Вам потрібно, щоб Перу програти в Лімі з Парагваєм і очікувати, що Колумбія буде малювати або програвати з Венесуелою в Каракасі

ОСТАННІНОВИНИ ЧИЛІ VS. Уругвай

Уругвайська делегація прибула до Чилі сьогодні вранці та навчалася на об'єктах стадіону «Універсідад Католіка». ДієгоАлонсо, тренер збірної, дав прес-конференцію.

«Я пропоную це як матч, який грає збірна Уругваю, іколи грає Уругвай, немає товариських матчів або матчів, в яких щось не зіграно. Ви завжди граєте за гордість, що б не сталося», - сказав він.

Фото: @Uruguay

Зі свого боку Мартін Ласарте розповів про травму Бена Бреретона. «Зрозуміло, що зусилля, щоб це робити, але тут є щось, що обмежує. Сподіваємося, що його тіло дозволить Бену змагатися».

КОТРАГОДИНА ЧИЛІ VS. УРУГВАЙ?

Матч розгорить пожежі о 18:30 (ПЕРУАНСЬКИЙ ЧАС), але якщо ви перебуваєте в інших країнах, перевірте графік нижче:

Болівія: 7:30 вечора

Бразилія: 8:30 вечора

Чилі: 8:30 вечора

Колумбія: 18:30 вечора

Еквадор: 18:30 вечора

Іспанія: 12:30 (середа 30)

Мексика: 17:30 вечора

Парагвай: 8:30 вечора

Уругвай: 8:30 вечора

Сполучені Штати: 7:30

ДЕМОЖНА ПОДИВИТИСЯ CHILE VS. Уругвай

Аргентина: TyC Sports Play, TyC Спорт 2

Болівія: Тіго Спорт Болівія

Чилі: Chilevision, TNT Sports HD, TNT Sports Go, Стадіон TNT Спорт

Еквадор: Футбольний канал · Глобальні голоси

США: FuboTV, Fubo спортивної мережі

Мексика: Небо HD, Синій, Щоб Піти Відео Скрізь

Уругвай: VTV Уругвай

ЯКДИВИТИСЯ CHILEVISION TV В ПРЯМОМУ ЕФІРІ?

Chilevisión - чилійський відкритий телевізійний канал, що належить Warnermedia, пропонує своїй видатній аудиторії без жодних витрат передачу матчів збірної Чилі.

Прямийефір: Канал 151 (SD/HD) Канал 1151 (HD)

MovistarТВ: 121 канал (SD) 811 канал (HD)

КлароТВ: 55 канал (SD) 555 канал (HD)

КАНАЛВ ПЕРУ ДИВИТИСЯ ЧИЛІ ПРОТИ. Уругвай

Матч між Чилі та Уругваєм транслюватиметься за сигналом Movistar Plus (канал 6) в Перу. Ви також зможете знати цілі, інциденти та суперечки цього поєдинку для Infobae Peru, який матиме повне висвітлення кваліфікаційних турнірів Катару 2022.

МОЖЛИВІСКЛАДИ ЧИЛІ VS. Уругвай

Чилі: Клаудіо Браво; Пауло Діас, Гері Медель та Енцо Роко; Маурісіо Ісла, Клаудіо Баеза, Артуро Відаль, Чарльз Арангіз та Габріель Суазо; Едуардо Варгас та Алексіс Санчес.

ЧИЛІПРОТИ. ОСТАННІ МАТЧІ УРУГВАЙ

Чемпіонат світу з Катару 2022: Уругвай 2 - 1 Чилі

Чемпіонат світу з футболу 2018: Чилі 3 - 1 Уругвай

Чемпіонат світу з футболу 2018: Уругвай 3 - 0 Чилі

Чемпіонат світу з футболу Бразилія 2014: Чилі 2 - 0 Уругвай

Чемпіонат світу з футболу Бразилія 2014: Уругвай 4 - 0 Чилі

Чемпіонат світу з футболу 2010: Чилі 0 - 0 Уругвай

Чемпіонат світу з футболу 2010: Уругвай 2 - 2 Чилі

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