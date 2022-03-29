Відео: Джен Мюріель підняла температуру в соціальних мережах світло в одязі та без татуювань

ДженніМюріель вже була визнана талановитим генератором контенту, але, крім того, її слава в соціальних мережах зросла, коли був розкритий скандал, в якому Єферсон Коссіо та Аїда Вікторія Мерлано знялися під час зустрічі в Букараманзі, в якій вони були дуже ласкавими. Посеред цього любовного трикутника був задіяний Мюріель, який мав стосунки з паїзою, але не підтвердив до того моменту, що вона закінчилася.

Нещодавно інфлюенсер поділилася через свою «InstaStories» раундом «запитань та відповідей», якими її задали її послідовники, і поставила відповідь з чуттєвими фотографіями того, як вона виглядала, перш ніж отримати татуювання на тілі.

Динамічну, яку вона назвала «фотографією...», одна з її послідовників попросила її поділитися фотографією того, коли у неї не було татуювань, там впливовий поділився зображенням з оголеним тулубом і прикривши груди руками, а розстебнутими штанами вона дала уявлення про трусики винного кольору. Окрім залучення уваги своєю неймовірною фігурою, Мюріель супроводжувала наряд темним макіяжем та волоссям хвилями, прикриваючи половину обличчя, ідеальним штрихом чуттєвості, про яку просили її послідовники.

Але це був не єдиний образ, який вкрав більше, ніж дихання, ще одне прохання, про яке просив один із його послідовників, - це «фотографія для моїх шпалер», відповіддю був чуттєвий образ, в якому Джен Мюріель з'являється в чорному корсеті з мереживом, який спускається до середини талії. Доповнюючи наряд, впливовий тримав в руках букет червоних троянд, і там її татуювання вже можна побачити на руці, розкриваючи зовнішність «фатальної жінки» і підірвуючи уяву своїх шанувальників.

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Осьчуттєвий зміст Джен Мюріель :

Джен Мюріель показала чуттєвість своїх кривих з татуюваннями та без них, що іскрило уяву своїх послідовників. Взято з Instagram @famososhastalaz

Реакції незабаром з'явилися в соціальних мережах, оскільки портал пліток «Знаменитості від А до Я» відтворював образи, якими поділився впливовий, і серед коментарів, які привертають найбільшу увагу, - це ті, в яких вони кажуть Мюріел, що «ти бачиш мамациту» та інші, які говорять їй, що «вона виглядає дуже досить з татуюваннями і без».

На додаток до цього та хороших коментарів, які отримали зображення, Джен Мюріель поділилася ще одним кліпом, в якому вона показала стурбованість, яку вона має, побачивши, що її волосся вторглися сиве волосся, і вона помітила момент, коли вона почала записувати відео для своїх соціальних мереж, а також скористалася можливістю пожартувати що це була б єдина спадщина, яку залишив його тато.

«... Я в шоці, Боже, я залитий сивиною, подивіться на це, Боже мій... вякий момент, за словами моєї матері, це була єдина спадщина мій тато залишив мене (сміється)... о ні, який жах», - сказав генератор вмісту у кліпі.

Зображення були відтворені сторінкою пліток «Faranduleando ando», де вона вже перевищує 2400 переглядів і більше 50 лайків послідовників. Коментарі були між знущаннями та розумінням, тому що не всі люди раді сиве волосся у волоссі.

«Людина Дженні, але це теж не так погано, чим більше сивого ти заробляєш», «Це спадковість, але питання набагато посилюється, коли вони починають використовувати настоянки та кератини в молодому віці», «Це все ще чудово виглядає з сивим волоссям, вони надають йому нотку зрілості», серед інших.

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