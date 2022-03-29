Тула Родрігес присвячує матері зворушливе відео через рік після смерті: «Я люблю тебе вічно, мама»

Господар En Boca de Todos, Тула Родрігес, стикався з одним із найважчих моментів, які може мати людина, смерть матері. Ведуча втратила свого батька на місяць, як цей у 2021 році. Ось чому він не вагаючись присвятив їй емоційне відео, де він висловлює, як сильно він її любить і що намагається подолати біль. Як ви пам'ятаєте, щоразу, коли ви посилаєтесь на цю тему, ви не можете не пролити сльози і попросити своїх шанувальників дуже цінувати вашу матір.

З цього приводу, і щоб відсвяткувати ще один рік після смерті Донья Клари, Тула розмістила емоційне відео у своєму акаунті в Instagram. Крім того, вона написала кілька чутливих слів, підкреслюючи, якою хорошою матір'ю, дружиною і дочкою вона була.

«пам'ятаючи все прожите, неможливо не дякувати Богу за своє життя, жінку, яка є бійцем, задуманою, люблячою, але з непорушною силою... Дякую за всю спадщину, яку ви залишили нам маму. Сьогодні я піднімаю молитву і поцілунок на небо, тому що рік тому ви залишили для свого нового вічного життя тільки на свій день народження». ,написав Тула Родрігес про Донью Клару, смерть якої була 28 березня 2021 року.

«Сьогодні на небі свято, і я дякую Богу, тому що він подарував нам найкращу дружину, маму та бабусю. Я люблю тебе вічно, мама», - підсумував вболівальник.

У аудіовізуалі можна побачити матір Тули, що ділиться з чоловіком, внучкою Валентиною та нею. Ця публікація незабаром завоювала реакцію тих, хто стежить за актрисою, в коментарях можна побачити ознаки прихильності Еріка Озореса, Джино Песарессі, Ернесто Піментел, актора Емільрама Коссіо та багато іншого.

Тула Родрігес присвячує відео матері через рік після від'їзду. (Фото: Інстаграм)

ДОЧКАТУЛЬСЬКОЇ РОДРІГЕС ПРИСВЯЧУЄ ПОСЛАННЯ БАБУСІ

Зі свого боку маленька Валентина також присвятила кілька слів бабусі Кларіті через рік після смерті.

«З днем народження, бабуся. Сьогодні ми також святкуємо рік без вас, я сподіваюся, що куди б ви не витратили його LINDO, звідси вся родина розповідає вам з днем народження», - написала дочка Тули та покійний Хав'єр Кармона.

Дочка Тули Родрігеса присвячує послання бабусі Кларі. (Фото: Інстаграм)

Як ви пам'ятаєте, Донья Клара померла минулого року після перенесених ускладнень COVID-19. Після декількох днів важкої хвороби жінка померла, залишивши велику порожнечу в серцях Тули, внучки Валерії, чоловіка Дон Туло.

З тих пір ведуча не перестає висловлювати свої почуття через соціальні мережі чи засоби масової інформації, які її запитують, часто підкреслюючи, наскільки вона сумує за нею. У День матері Тула присвятила їй несамовите послання.

«Я розумію, що я була дочкою до трохи більше місяця тому (березень), а тепер я просто мама», - сказав Родрігес газеті Correo. Однак він уточнив, що його мати хотіла б, щоб він рухався вперед і не був подоланий болем.

«Моя Кларіта любила те, що я роблю, можливо, я міг би залишитися плачем повністю зруйнований її відсутністю, і це по-людськи нормально, але мати, яку я ніколи не дозволила б цього», - сказала вона.

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