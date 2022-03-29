TikTok і Maluma мають новий альянс

Китайськакоротка відеоплатформа TikTok оголосила про пожертву на мільйон доларів громадській організації El Arte de los Suenos, засновану в 2017 році колумбійським художником Малумою та його сестра Мануела, щоб внести свій внесок у мистецькому вихованні знедолених дітей та молоді з можливостями життя.

Сума пожертви становить 50 000 доларів США, що буде використано для подальшого просування місії НУО, яка полягає в підтримці міської культури та інших форм вираження, таких як створення та виконання музики, співу, продюсування, танці та живопис.

«Ми працюємо в нашому фонді вже кілька років і приділяємо кожній дитині увагу та підтримку, яку вони потребують. Ми допомогли багатьом вийти з наркотиків, покинути вулиці і підштовхнути їх до боротьби за свої мрії, це наша найбільша нагорода», - розповів Малума про роботу Фонду в Антіокії під час внутрішнього заходу TikTok в рамках святкування Місяця спадщини Latinx у 2021 році.

ХуанКаміло Болівар, керівник контрактів TikTok, пояснює, що ідея народилася з «відродження через мистецтво, культуру та творчість», яке живе в Медельїні.

Громадськаорганізація «Малума» мала велику участь під час пандемії COVID-19

У розпал пандемії«Мистецтво мрій» надало 12-місячну навчальну програму для молоді з групи ризику, яка проводила живі та віртуальні групові семінари на теми, починаючи віддогляду за собоюдоемоційного управління, мотивації, прийняття рішень -створення та розширення можливостей.

«Ми раді допомогти цьому фонду, який поділяє одну з наших основних цінностей, побудову кращого майбутнього через вільне вираження ідей. У Колумбіївідбувається культурна революція, яка підживлюється надією та наполегливістю, які TikTok визнає та підтримує», - сказав Болівар.

З 2017 року Мистецтво мрій співпрацює з тисячами молодих людей в Колумбії, з якими супроводжувало понад 3000 сеансів індивідуальної психології, понад 500 групових занять та понад 7000 годин тренувань.

ФОТО ФАЙЛУ: Логотип TikTok відображається на смартфоні на цій ілюстрації, зробій 6 січня 2020 року. REUTERS/Dado Ruvic/Файл фото

Щоробити, якщо обліковий запис TikTok був санкціонований і більше не має однакових поглядів

Єбагато користувачів, які розмістили відео на TikTok, але вони більше не мають таких же лайків, як раніше. Якщоце станеться, вони, можливо, стали жертвами «тіньового бану». Цеспосіб для соціальноїмережі швидшеконтролювати вміст, який завантажується. Якщо це сталося, Infobae приносить процес усунення цього типу санкцій на TikTok.

Зазвичай це відбувається при спробі завантажити відео, яке порушує правила використання програми . Томунайкращий спосіб виправити цю проблему - просто видалити відео, які, на їхню думку, могли взяти вас туди.

Shadowban і TikTok. (фото: ВілКодекс)

Однак є хитрість, щоб можна було видалити shadowban з облікового запису TikTok. Перш ніж використовувати його, вам потрібно завантажити останню версію цієї відеоплатформи, тому вам доведеться зайти в Play Store або App Store , щоб оновити її.

1. Після попереднього кроку введіть профіль TikTok і натисніть на значок трьох горизонтальних ліній.

2. Буде показано два варіанти, виберіть «Налаштування та конфіденційність».

3. Знайдіть розділ «Конфіденційність» , а потім активуйте «Приватний рахунок».

4. Залишення одного облікового запису приватним не менше двох тижнів. Після закінчення цього періоду ви повинні вимкнути цю опцію та переконатися, що у вас більше немає shadowban.

Як робиться попередній крок? Через тиждень вам доведеться завантажити відео з чорним фоном та білим текстом з наступним повідомленням: Я намагаюся цей метод, щоб побачити, чи видаляє TikTok shadowban з мого облікового запису. Якщо я вийду у вашому Для вас, залиште мені повідомлення, будь ласка.

Цілком ймовірно, що перше та друге відео не отримають багато переглядів; однак, третє, коментарі, лайки та перегляди вже будуть оцінені, що підтвердить, що обліковий запис TikTok більше не підлягає цій санкції.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ