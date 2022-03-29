Це мільйонерська сума, яку отримав Серхіо Хігуіта після коронованого чемпіона Vuelta в Каталонії

Минулої неділі, 27 березня, колумбієць Серхіо Хігуіта з команди «Бора» виграв Vuelta a Catalunya після сьомого і фінального етапу зі стартом і фінішем в Барселоні, в якому італієць Андреа Багіолі (Quick-Step) виграв спринт.

Колумбійськийчемпіон здобув перемогу попереду еквадорського Річарда Карапаза (Ineos), який закінчив у другому ящику подіуму, і португальця Жоао Альмейда (ОАЕ), який був третім. Крім того, національний вершник досяг успіху британця Адама Йейтс в нагородах, забивши свою першу перемогу на етапі Worldtour.

Хігуіта, яка напередодні носила трикотаж лідера після довгого 120 км відпочинку з Карапазом, пережила на цьому останньому етапі, в якому він закінчив дев'яте попереду еквадорського, щоб в кінцевому підсумку взяти остаточну перемогу. «Я втомився після вчорашнього етапу, я знав, що це буде важко», - сказала Хігуіта, додавши, що «я очікував атак».

Молодийколумбієць, 24 роки, є третім бігуном з південноамериканської країни, який з'явився у списку Вольта після Наїро Кінтана, переможця в 2016 році, та Мігеля Анхеля «Супермена» Лопеса в 2019 році. Колумбієціособливо спостерігали за Карапазом, який намагався напасти на передостанній підйом на пагорб Монжуїк, на який бігунам довелося піднятися шість разів, не встигаючи відкрити пролом.

Після перемоги своєї першої перемоги в 2022 році та свого першого титулу в гонці World Tour, колумбієець виграв велику суму грошей за коронований чемпіон каталонського туру. 24-річнийвершник був зроблений під час змагань з приблизно 20 тисячами євро, сума, яка перейшла до колумбійських песо, становить 83 мільйони євро.

Підсумок цього головного призу був розділений на чемпіона гір та молоді, титули, які давали йому по 1000 євро кожен. Крімтого, Антіокіан виграв 400 євро за п'яте місце на першому етапі; 500 євро за четверте місце на третьому етапі та 1000 євро за третє місце на четвертому етапі.

Загальна класифікація:

1. Серхіо Хігуіта (COL/BOR) 29год 53:33.

2. Річард Карапаз (ECU/INE) до 16 секунд.

3. Жуан-Альмейда (POR/ОАЕ) 52 секунди.

4. Наіро Кінтана (COL/ARK) 53 секунди.

5. Хуан Аюсо (ESP/ОАЕ) 1:08 хвилин.

6. Бен О'Коннор (OFF/AG2) 1:10 хвилин.

7. Тобіас Йоханнессен (NOR/UXT) 1:13 хвилин.

8. Гійом Мартін (FRA/COF) 1:16 хвилин.

9. Торштейн Дерево (NOR/UXT) 1:27 хвилин.

10. Сем Омен (NED/JUM) 1:55 хвилин.



