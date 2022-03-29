Ось так збірна Колумбії пройшла боротьбу з Венесуелою

Цьоговівторка, 29 березня, збірна Колумбії відвідає Венесуелу, щоб зіграти останню дату Південноамериканських відбіркових турнірів до Катару 2022 року, 18 тур. Цього четверга, в останньому матчі, який був проти Болівії, збірна відкрила невеликий шанс відправитися на чемпіонат світу після перемоги в 3:0.

Останній день буде вирішальним для Колумбії, оскільки це буде залежати від результатів інших матчів, щоб мати можливість піти на репехаж. Майте на увазі, що є ще дві команди, які перебувають у тій же ситуації, що і команда під керівництвом Рейнальдо Руеда: Перу та Чилі.

Щоб диво сталося, слід мати на увазі, що колумбійська команда знаходиться на шостому місці в турнірній таблиці, маючи 20 очок; один вниз з Перу, який п'ятий, повинен перемогти Венесуелу і сподіватися, що команда Гарека не набере трьох очок проти Парагваю; і що Чилі б'є Уругвай, оскільки з цими результати жеребкування їдальні вдалося б запечатати свій шлях до репехажу.

Зараз команда на чолі з Рейнальдо Руеда тренується до поєдинку у вівторок проти Vinotinto Хосе Пекермана. Зцим матчем це буде восьмий поспіль відбірник, який Колумбія закрила як відвідувач, і в попередніх семи вона не втратила жодних зобов'язань.

Тепер, про те, як Колумбія пройшла боротьбу з Венесуелою, за кваліфікацією чемпіонату світу обидві команди зустрічалися 17 разів, вісім з них у Венесуелі. Зі свого боку збірна здобула лише одну перемогу, яка була 15 грудня 1996 року, де рахунок був 2-0, цей матч проходив з урахуванням чемпіонату світу у Франції в 1998 році. Бомбардирамистали Хорхе Бермудес і Іван Рене Валенсіано.

З іншого боку, з цих восьми матчів обидві команди зв'язалися п'ять разів, а збірна Венесуели виграла двічі. Незважаючи на те, що у Колумбії є лише одна перемога, у Колумбії є шість матчів, не падаючи проти Vinotinto з моменту відбіркових турнірів 2018 року для Росії, дві товариські матчі, матч першого раунду Катару та один для Copa America.

Тепер слід враховувати, що ті, хто очолює Хосе Пекерман, мають на свою користь баланс кваліфікаційних турнірів вдома, крім того, слід зазначити, що аргентинський тренер знає колумбійських гравців після того, як очолив національну збірну до Бразилії 2014 та Росії 2018.

Тепер, в останню дату відбору до Катару, збірна зіткнеться з Венесуелою на стадіоні Cachamay в Пуерто-Ордасі. Розкладцього матчу відбудеться о 18:30, за колумбійським часом, і транслюватиметься Гол Каракол. Нарешті, решта чотири зобов'язання також будуть відіграні в цей час у розпорядженні Conmebol.

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