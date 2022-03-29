Так зробила столична рада, згідно з повідомленням «Богота, як ми йдемо»

Нещодавно було оприлюднено перший звіт про моніторинг та оцінку інституційних показників Ради Боготи, члени якої вступили на посаду у січні 2020 року. Висновки були представлені «Богота, як ми йдемо», громадянин здійснює моніторинг якості життя столиці, через свою програму: «Рада Як Вамос».

Важливо зазначити, що моніторинг Ради мав бути призупинений у періоди 2020-I, 2020-II та 2021-І роки через заходи ізоляції, декретуючись національним районним урядом через пандемію covid-19. Таким чином, через 3 періоди звіт знову подається з аналізом 2021-II.

Беручи до уваги нову динаміку, що виникає внаслідок пандемії, «Рада Як Вамос» здійснила методологічне коригування з метою продовження свого постійного громадянина здійснення моніторингу, моніторингу та оцінки інституційних показників районної ради. Таким чином, програма зосередила свою увагу на виконанні зграями та радниками, особливо на політичному контролі (ПК) та Нормативній діяльності (АН).

Команда «Рада, як ми йдемо» була присутня на 145 сесіях. Звідти було визначено, що Перший комітет з плану розвитку та територіального планування провів найбільше дебатів з питань політичного контролю, з 20 сесіями та нормативною діяльністю, з такою ж кількістю зустрічей.

У другій половині 2021 року «обговорювалися 70 пропозицій 640 поданих у семестрі, про які обговорювались на 58 засіданнях Ради». 32% сесій зосереджувались на мобільності та транспорті в місті, на такі теми, як: Метро, Зелений коридор сьомого, стан дорожньої мережі та велосипедів смуги руху.

«Якщо порівняти загальну кількість проведених сесій порівняно з обсягом обговорюваних пропозицій, у фінансовому комітеті було обговорено більше пропозицій за сесію», - зазначається у звіті. При цьому стосовно нормативної діяльності було обговорено 38 проектів угод, з яких 17 були перетворені в міські договори. «57% цих нових ініціатив пов'язані з навколишнім середовищем, охороною здоров'я та громадською безпекою, які є автором радників», - додав він.

Що стосується тем, представлених адміністрацією Клавдії Лопес, 32% сесій Кабільдо зосередилися на таких темах, як: районний бюджет на 2022 рік, План територіального планування (POT) та План соціального та економічного порятунку.

Поведінкалавок і радників

У звіті запевнили, що поведінка лавок і радників була чудовою в цілому. З точки зору регуляторної діяльності 77% лавок були оцінені вище 85%, тоді як 35 радників (77%) мали чудові показники завдяки увазі до методології, а чотири з них перевищили 90% рейтингу.

Що стосується політичного контролю, то «92% лавок виступали помітно з рейтингами вище 76%; жоден не працював «погано» або «погано» (менше 25%)». Прицьому 93% радників (42) отримали більш високий бал 75% і лише один з них досяг балів вище 90%.

Для обох випадків п'ять найкращих місць, які виділяються: Партія Зеленого Альянсу, Партія «Демократичний центр», коаліція Колумбії «Гумана-УПА» та Ліберальна партія. Вони являють собою «три сили Боготської ради: опозиційна, урядова та незалежна», - підсумував звіт.

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