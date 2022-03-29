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Вівторок 29 Березень 2022
Україна

Вони виявили фрагментарну гранату на вулицях мерії Альваро Обрегон

Артефакт був знайдений особовим складом, які чистять колонію

Newsroom Infobae

29 Березень 2022

Елементи Міністерства безпеки громадян (SSC) захистили фрагментарну гранату , яка лежала в розвиненому стані окислення на вулицях мікрорайону Беллавіста мерії Альваро Обрегон.

Згідно з повідомленнями, події виникли, коли офіцери проводили свої тури з безпеки та спостереження в мерії Альваро Обрегон, коли 42-річний чоловік, який ідентифікував себе працівником прибирання, попросив їх підтримки і сказав, що знайшов шматок, який на перший погляд виглядав як працівник прибирання вибуховий пристрій.

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