Вони виявили фрагментарну гранату на вулицях мерії Альваро Обрегон

Елементи Міністерства безпеки громадян (SSC) захистили фрагментарну гранату , яка лежала в розвиненому стані окислення на вулицях мікрорайону Беллавіста мерії Альваро Обрегон.

Згідно з повідомленнями, події виникли, коли офіцери проводили свої тури з безпеки та спостереження в мерії Альваро Обрегон, коли 42-річний чоловік, який ідентифікував себе працівником прибирання, попросив їх підтримки і сказав, що знайшов шматок, який на перший погляд виглядав як працівник прибирання вибуховий пристрій.

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