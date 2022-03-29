Міністр закордонних справ України виключив розмову з Росією про референдум на стамбульських переговорах

Міністр закордонних справ України Дімітро Кулеба заявив у понеділок ввечері, що виключає розмову про можливий референдум напередодні нового раунду контактів між делегаціями переговорів в турецькому місті Стамбул.

«Ми будемо вирішувати, який референдум проводити чи ні. Це не предмет переговорів», - сказав Кулеба в комюніке, зібраному президентством України, додавши, що «внутрішня справа України» чи проводити таку консультацію з окупованих Росією територій та інших пов'язаних з цим питань.

Міністр закордонних справ також підкреслив, що президент України Володимир Зеленський дав «дуже чіткі вказівки» і що Україна «не торгує людьми, землею і суверенітетами»: «Наша позиція залізобетонна», - сказав він.

«Ми з нетерпінням чекаємо розмови двох делегацій, щоб побачити, чи прийдуть росіяни на ці переговори, готові дійсно домовитися про щось, або просто повторити їхні вимоги, які були почуті з самого початку», - сказав він.

Так, власник українського закордонного портфоліо наголосив, що якщо «настрій змінився і ви готові до серйозної, предметної розмови та збалансованих домовленостей, то все буде рухатися вперед». «Якщо це повторення їхніх пропагандистських відбитків за закритими дверима, то вони розійдуться так само, як це робили», - додав він.

Кулеба також зазначив, що «немає домовленостей», але є «обмін думками, пропозиціями та ідеями». Міністр закордонних справ також висловив вдячність Туреччині за її лідерство у медіаційних зусиллях та стимулюванні переговорного процесу.

Українські солдати ходять поруч із пошкодженим транспортним засобом, на місці бою з російськими військами

«Протягом цього місяця громадська позиція Росії поступово змінила плани захоплення ключових міст України за кілька днів до того, як пояснити, що бойові дії обмежені захопленням Донецької та Луганської областей», - підкреслив він.

Крім того, ВПС ЗС України повідомили, що за минулу добу збили 17 «ворожих» повітряних цілей, в тому числі вісім літаків і три вертольоти.

«ВПС атакували 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири безпілотні літальні апарати і дві крилаті ракети», - йдеться в повідомленні ЗСУ у Facebook.

Силиоборони України «продовжують підтримувати кругову оборону міста Маріуполя та захищають і стримують просування противника в Чернігівській області», - додали вони.

Вони також запевнили, що російські війська були виведені з криворізького доступу на 40-60 км.

«Противник не тільки зупиняється на всіх напрямках, а й відсувається з далеких підступів міста», - заявив голова Криворізької ОДА Олександр Вілкул, заявив «Київський незалежний».

(З інформацією від Europa Press)

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