The shocking photos of a city recovered by Ukraine after weeks of Russian occupation

Тіладвох російських солдатів лежать покинуті в лісі. Українськівійська завалили на вершину танка, показують знаки перемоги. Приголомшені люди шикуються посеред обвуглених будівель, щоб звернутися за допомогою. Це пам'ятки українського міста, яке відновило контроль над російськими військами, принаймні поки що.

Прибувши до Тростянець незабаром після того, як українські війська оголосили, що північно-східне місто біля російського кордону було відновлено після декількох тижнів російської окупації, The Associated Press побачила в понеділок цивільний ландшафт, який бачив найгірший у війні.

Українські війська, складені зверху танка, святкують свою перемогу. (АП/Ефрем Лукацький)

Лікарнябула пошкоджена, її вікна зазубрені битим склом. Залізничний вокзал був розстріляний. Жителіходили обережно, недовірливо ставилися до шахт. Воникаталися на велосипедах повз кратерів по дорозі і за руїнами будинків. Покинезрозуміло, скільки мирних жителів загинуло.

Російськітанки лежали спаленими, скрученими, покинутими, як солдати в лісі Один з солдатів мав червону смугу навколо ноги. Інший мав одну руку над головою так, ніби він дрімав на листі в другій половині дня. Український воїн влікть його носком.

Російські танки лежали спаленими, скрученими, покинутими, як солдати в лісі (АП/Ефрем Лукацький)

Червоним«Z» позначив російську вантажівку, розбитим лобовим склом, біля ящиків з накопиченими боєприпасами. Повсьому місту були складені сотні ящиків, в тому числі деякі з артилерійськими снарядами. Допитливі жителі вдивлялися у відкритий ящик з черепашками.

Незрозуміло, куди пішли російські війська, за яких обставин вони втекли, або чи залишиться місто вільним від них в найближчі дні. Президент Володимир Зеленський у вечірньому виступі підкреслив, що ситуація залишається напруженою на північному сході України довкола Харкова , найближчого великого міста та інших областей.

Повернення присутності українських сил у Тростянці — це полегшення для країни, яка очікує відкликання деяких російських сил. (АП/Ефрем Лукацький)

Але повернення присутності українських сил у Тростянці — це полегшення для країни, яка очікує, що деякі російські війська, під запеклим опором, будуть відкликані.

Високопоставлений чиновник оборони США. США заявили , що Вашингтон вважає, що українці відновили Тростянець. Чиновник, який висловився за умови анонімності, щоб обговорити оцінки розвідки США. Армія заявила, що російські війська в значній мірі залишалися в оборонних позиціях біля столиці Києва, і що вони роблять невеликі успіхи в інших частинах країни.

Російський танк знищений українськими військами. (АП/Ефрем Лукацький)

Наприкінці минулого тижня, застомлені в частинах країни, Росія скоротила свої військові цілі, заявивши, що її основною метою було отримати контроль над Донбасомна сході.

У Тростянці після тижнів окупації та напружених боїв деякі мешканці, здавалося, втратили все почуття нормальності.

Сусіди в черзі за допомогою (AP/Феліпе Дана)

«Особисто я багато не бачив», - сказав один житель Віталій Буцький. І все ж три ракети потрапили в його будинок. За його словами, багато будівель за межами залізничного вокзалу пошкоджені.

Захищений від крижаного вітру, він та інші ризикнули побачити, що залишилося позаду.

Ящики з боєприпасами перед залізничним вокзалом. (AP/Феліпе Дана)

Боєприпаси, що не вибухнули, прикрили площу перед залізничним вокзалом. Окопиі берми вишикували площу в знак того, що російські війська намагалися відстояти свою позицію. У бункері під станцією, з товстими стінами і дверима, кімнати були облицьовані уніформою і армійськими черевиками.

Жінка проходить перед зруйнованим танком у місті Тростянець (ФотоAP /Феліпе Дана)

На стінах були патріотичні послання, які включали малюнки, підписані дітьми російською мовою, які читали «Спасибі за мир, солдат». Іншакімната була використана як клініка, з невикористаними крапельницями готові, а столи перетворені на ліжка, хоча від крові не було сліду.

Після тижнів окупації та напружених боїв деякі мешканці, здавалося, втратили все почуття нормальності. (ФотоAP/Феліпе Дана)

Узавали були помічені пакети російських харчових пайків. Але жителі вказували, що солдати ще голодні.

«Вечорами вони приходили до нас, в наші будинки і підвали, і вкрали наші солоні огірки, картопля, масло і огірки», - сказала мешканка, яка не дала їй імені.

Вінназивав росіян «орками» або гобліноподібними істотами. Там же були і ополченці з Донецької та Луганської областей, сказав він. Всемісто було окуповано.

Українські солдати, зліва вгорі, стоять біля тіл двох російських солдатів у Тросьянці, Україна. (ФотоAP/Феліпе Дана)

Мешканці привітали українські танки, які тижнями проводили в жахливій гуманітарній ситуації. (ФотоAP/Феліпе Дана)

Тепердля мешканців є деяка кімната для дихання. Учерзі за допомогою вони привітали проїжджаючі українські танки.

«Як бачите, тут відбувалися битви за останній місяць. Снаряди літали, і люди сказали, що бояться», - сказав Євген Косін з служб екстреної допомоги. «У них закінчилися продукти або вода. Була жахлива гуманітарна ситуація. Тепер, коли протягом останніх трьох днів немає естакади або бомбардувань, можливо, це стає краще».

(Для АНДРЕА РОЗА і ФЕЛІПЕ ДАНА, Associated Press)

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