Момент, коли перуанському вболівальнику відмовили у в'їзді на Національний стадіон, оскільки вони обдурили його підробленим квитком

Перупроти Парагваю грають на Estadio Nacional на останню дату відбіркових турнірів Катару 2022. Національнійзбірній Перу потрібно виграти, щоб запечатати свій пропуск до відбиття Кубка світу, тому багато вболівальників хочуть супроводжувати біколор на спортивній арені, заплативши непомірні суми за перепродаж квитків на доS/3 тис. Підошви. Єтакож шахраї, які захистили нічого не підозрюючих послідовників «Червоно-білого».

Через Латину, яка робила пряму трансляцію через перепродаж квитків, молодій людині відмовили увійти, оскільки його квиток на вхід на Національний стадіон був підробленим.

«Я купив (квиток) зовні (для перепродажу). Я заплатив 250 підошв», - сказав хлопчик, якому довелося покинути лінію, поки інші люди чекали своєї черги. «Так, я купив його на вулиці», - повторив перуанський фанат, коли до нього підійшов латиноамериканський журналіст.

Послідовник «Біло-червоного» пішов шукати людину, яка його зірвав, але знайти його там же було майже неможливо.

За словами репортера, це був не єдиний, чий вхід був відскачений,але були й інші, яких не спіймали на телевізійні камери.

«(Шахраї використовують) QR-код і поширюють його 10 або 20 людям; що дуже небезпечно», - пояснив журналіст, щоб було відомо, яким був режим шахрайства з квитками на матч міжПеру та Парагваєм.

ДО3 ТИСЯЧ ПІДОШВ ЗА ОДИН КВИТОК

У Facebook квитки на Південну або Північну зони можуть підніматися до S/630 підошви, коли спочатку S/140. Квиток на Центральний Захід, початкова ціна якого становить S/950, був запропонований користувачеві на підошві S/2,900.

А за межами Національного стадіону можна було знати, що вони пропонують популярні квитки, можуть досягати S/1000 підошви, але вони можуть залишити його на S/750, коли початкова ціна становить S/140.

Домінго Семінаріо, директор з операцій Joinnus, відповідальний за продаж квитків на Перу проти Парагваю, сказав газеті Gestión, що шанувальники національної збірної Перу запропонували не купувати перепродаж, оскільки вони можуть бути підробленими, оскільки вони могли продати його декільком людям, що сталося сьогодні з прихильник «Blanquirroja», і це сталося з іншими людьми, які відвідують Національний стадіон, щоб заохотити біколор.

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