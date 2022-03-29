TEPJF скасував «указ» Морени, який дозволив чиновникам сприяти скасуванню мандата

У середині березня Конгрес Союзу схвалив указ, що змінює визначення обсягу Концепції урядової пропаганди, з єдиною метою дозволити будь-якому публічному чиновнику вільно говорити про скасування мандату, навіть у забороні виборів.
Однак на приватній сесії Виборчий трибунал Судової влади Федерації (TEPJF) вирішив визнати так званий «указ» Морени незастосовним про автентичне тлумачення поняття «урядова пропаганда» при скасуванні мандату.
Крім того, він підтвердив, що запобіжні заходи скарг та скарг Національного виборчого інституту (INE) проти Морени та інших політичних суб'єктів продовжують діяти для видалення публікацій, що підтримують AMLO зі своїх соціальних мереж.
Суд вважав, що публікації губернатора партії Кампече є урядовою пропагандою , поширеною протягом забороненого періоду, раніше описаної як очевидно незаконною самою INE.
*Інформаціяв розвитку...