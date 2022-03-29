TEPJF скасував «указ» Морени, який дозволив чиновникам сприяти скасуванню мандата

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

У середині березня Конгрес Союзу схвалив указ, що змінює визначення обсягу Концепції урядової пропаганди, з єдиною метою дозволити будь-якому публічному чиновнику вільно говорити про скасування мандату, навіть у забороні виборів.

Однак на приватній сесії Виборчий трибунал Судової влади Федерації (TEPJF) вирішив визнати так званий «указ» Морени незастосовним про автентичне тлумачення поняття «урядова пропаганда» при скасуванні мандату.

Крім того, він підтвердив, що запобіжні заходи скарг та скарг Національного виборчого інституту (INE) проти Морени та інших політичних суб'єктів продовжують діяти для видалення публікацій, що підтримують AMLO зі своїх соціальних мереж.

Суд вважав, що публікації губернатора партії Кампече є урядовою пропагандою , поширеною протягом забороненого періоду, раніше описаної як очевидно незаконною самою INE.

*Інформаціяв розвитку...