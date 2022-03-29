Крок за кроком: так стратили 20 людей в Мічоакані, включаючи лідера CJNG в Сінапекуаро

Менш ніж через місяць після різанини 17 людей у Сан-Хосе-де-Грасії, Мічоакан, інша подія перевищила кількість загиблиху тому ж штаті, оскільки 27 березня 20 людей стратили збройним командуванням, перебуваючи всередині паленке в муніципалітеті Сінапекуаро.

Через день після подій Генеральна прокуратура штату Мічоакан оголосила про суттєві результати перших розслідувань, проведених слідчими співробітниками агентства, яким вдалося реконструювати насильницькі події.

За даними прокуратури, паленка відкрилася приблизно о 15:00 у неділю 27, заклад, розташований наранчо Ель-Параісо в районі Еміліано Сапата, і в якому проводилися постійні зустрічі членів Картель Халіско Нуева Генерасіон (CJNG).

Утой день відбувся відкритий для публіки захід, на якому близько 40 півняних боїв було проведено без ставки та контролювалося Національною секцією пташиних селекціонерів-бійців, який був «організований з метою генетичного відбору».

(Фото: Reuters)

Після завершення своєї діяльності та після того, як відвідувачі паленки нібито покинули приміщення, члени CJNG, які домінували в муніципалітеті, залишалися продовжувати проводити свої збори, в яких був присутній лідер кримінального осередку.

Намісці події був присутній регіональний лідер злочинної організації, і передбачається, що він був мішенню постраждалих чоловіків картеля Лос-Корреа, яким влада Мічоакан приписує напад, оскільки вони здійснили збройне вторгнення до суб'єкта господарювання, щоб взяти під контроль незаконне операції на ділянці.

Після того, як паленка закрила свої двері для широкої громадськості, збройне командування увійшло на місце на борту фургона для розповсюдження мальків, який був викрадений у штаті Мексика за кілька днів до цього, і з якого кілька мирних жителів спускалися, несучи потужні гвинтівки, а також носіння одягу та обладнання. тактичні.

У той же час і скоординовано, пасажирський вантажний автомобіль, який був викрадений, використовувався для підтримки блокади поза будівлеюі тим самим не допускати втечі жертв з місця події.

(Фото: Reuters)

«Як тільки вони увійшли до складу, чоловіки обстріляли з присутніх вогнепальну зброю, включаючи власника з'єднання, 59 років Абіеля А., та його сина Сальвадора А., який там помер, а також 17 інших. У цьому штурмі постраждало п'ятеро людей, один з яких помер по дорозі до лікарні», - повідомили в прокуратурі.

Післястрати 20 осіб вбивці відмовилися від транспортного засобу, в якому вони прибули, і втекли з місця події на борту автомобілів, викрадених у жертв нападу. Крім того, в органах державної влади «розташували 15 транспортних засобів різних типів і моделей, в одному з яких, нібито пов'язаних з особами, які зазнали агресії, розташовувалися одяг і наклейки з логотипом злочинного осередку», - повідомили в прокуратурі.

Одяг та транспортні засоби були переміщені в околиці FGE, де також було представлено понад сотню корпусів калібру 7,62 і .223, а також гранату калібру. 40 мм, які були підняті як доказ нападу.

«До сьогоднішнього дня Абіель А., Сальвадор А., Хосе Андрес М., Хосе Х., Ерік Сальвадор М., Даніель Е., Меліса С., і Даміан М. були визначені перед прокуратурою», - йдеться в повідомленні агентства.

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