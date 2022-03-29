Софія Франко знову з'являється з Альваро Пас де ла Барра в політичній кампанії, і Магалі Медіна вибухає: «Яке велике лицемірство»

СофіяФранкоповертається посеред медіа ока, коли з'являється поруч зі своїм чоловіком мером Ла МолінаАльваро Пас-де-ла-Барра , з яким вона знялася в епізод сімейного насильства минулого березня 2021 року.

Обидва були в марші на все життя, який має політичні кінці, оскільки бізнесмен проводить агітацію за те, щоб стати наступним мером Ліми. Це, безумовно, не залишилося непоміченим Магалі Медіною, яка була однією з головних критичних зауважень господаря після примирення з бургомістром.

Згадаймо, що, незважаючи на звинувачення в неправді, Альваро Пас де ла Барра та Софія Франко вирішили відновити свої любовні стосунки у вересні 2021 року із тих пір популярна «Уррака» була проти цього, вказуючи на те, що насильство не прощається.

«Дійсно обурливо бачити, як жінка, яка рік тому звернулася за допомогою, вигукнула про допомогу, і цей чоловік жорстоко поводився з нею психологічно, тепер вона, здається, з ним супроводжує його. Що таке більше лицемірство, вони не збираються мені зараз розповідати, що вони є прикладом ідеальної сім'ї», - почав говорити водій, перш ніж побачити звіт про зображення двох на марші.

«Я дійсно не розумію, як Софія Франко може піддаватися цій грі, щоб вийти на вулицю і підтримати батька свого сина в цій політичній кампанії, коли їй слід дотримуватися відстані, яка означала б, що вона поважає себе та свого сина», - додала вона після перегляду відео, де танцювала Софія Франко і насолоджувався з її первістком і чоловіком.

Ведучий шоу також зазначив, що, можливо, Софія Франко погоджується супроводжувати його в обмін на те, що він продовжує підтримувати будинок і вести себе як «хороший батько». Нарешті, він вказав, що двоє хочуть здаватися «щасливою родиною», оскільки їх справжнє «обличчя» було показано в день, коли відбулося насильство.

«Те, що ми знаємо публічно, - це обличчя, яке вони демонстрували нам кілька разів, і це з усіх мерзенних точок зору. Яшкодую, що такі жінки, як Софія Франко, намагаються підробити очевидну нормальність, якої, на нашу думку, не існує, намагаючись прикинутися щасливою сім'єю, про яку ми вже знаємо, немає»,- сказав ведучий ATV.

«Це не добре для будь-якої причини, яка йде в боротьбі з насильством щодо жінок. Це не робить нам користі, і я думаю, що Софія виглядає погано, як цей кандидат. Я не думаю, що його виборці змінять свою симпатію до нього. Жахливе видовище, яке він піддає нам», - підсумував він.

ЩОСТАЛОСЯ МІЖ СОФІЄЮ ФРАНКО ТА АЛЬВАРО ПАЗ ДЕ ЛА БАРРА?

Софія Франко та Альваро Пас де ла Барра кілька разів були в очах шторму через передбачувану невірність та проблеми з справедливістю. Але скандал, який найбільше звучав у національних ЗМІ, - це протистояння, яке було обоє у березні 2021 року. Пара опинилася в поліцейській дільниці, щоб засудити один одного за сімейне та фізичне насильство.

У той час Альваро Пас де ла Барра звинуватив колишнього телеведучого в тому, що він є азартним гравцем, алкоголіком та наркоманом. Однак через місяці обидва публічно заявили, що вирішили відновити свої любовні стосунки.

Софія була проперована PNP після того, як її чоловік звинувачував у фізичному нападі на нього. (Фото: Мережі)

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