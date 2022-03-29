SEP: коли останній день завантажити табель та сертифікат про навчання

Двома найважливішими документами для учнів базової освіти, а також для їх батьків, якщо їм потрібно провести процедуру, є довідка про навчання та табель, за допомогою якого можна перевірити, чи зарахований неповнолітній до навчального закладу.

Однакчерез пандемію доставка цих паперів ускладнювалася віддаленою роботою, алеМіністерство народної освіти (SEP) зробило доступним батькам платформу для завантаження їх швидко, легко та безкоштовно , з домашнього затишку.

Система управління освітою та освітою (SIGED) дозволила конкретному розділу, щоб мати можливість завантажити бюлетені з базової освіти, починаючи з цього понеділка, 28 березня, і буде діяти до наступного четверга, 31,дата, яка фіксує перший період для здачі оцінок.

Для того, щоб завершити цю процедуру до закриття веб-сайту, необхідно дотримуватися наступних пунктів:

1. Отримайте унікальний ключ реєстрації населення студента (CURP).

2. Перейдіть на сторінку SIGED , щоб знайти бюлетень з CURP.

3. Знайдіть опцію Перегляд бюлетенів і сертифікатів і натисніть кнопку.

4. На цьому етапі існує два способи отримання бюлетеня: перший - це дані CURP та Ключ робочого центру (CCT) школи, де навчається студент. У той час як друга - це введення особистої інформації студента: імена, прізвища, стать, дата та місце народження.

5. Після заповнення всіх полів виберіть документ і дату оцінки, щоб завантажити його.

Процедура віддалена, оскільки школи продовжують нормально працювати (ФОТО: МАРІЯ ХОСЕ МАРТІНЕС /КУАРТОСКУРО)

Через цю ж сторінку ви можете переглянути і завантажити сертифікат про навчання, просто натисніть на сертифікати, замість опції голосування, і виберіть відповідні дати. Існує також спосіб проведення цієї процедури за допомогою QR-коду.

- Знайдіть модуль QR у завантаженому документі.

-Прочитайте код за допомогою камери смартфона або за допомогою програми.

- Зачекайте, поки додаток відобразить код, і останній крок - зберегти його на мобільному пристрої.

- У разі виникнення помилок в документах, це повинно бути виражено в навчальному закладі студента.

СЕП нагадав, що обидва файли повинні зберігатися для академічної записи неповнолітнього. Він також зазначив, що завантаження шкільних документів є безкоштовними і може здійснюватися з будь-якого електронного пристрою.

Документи можна завантажити з будь-якого мобільного пристрою (ФОТО: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO)

Неповнолітні та їхні батьки вже на порозі своїх будинків, щоб вийти відпочити на цей Страсний тиждень, період, який SEP надає для відпочинку учнів. Тому на 2022 рік період буде розглядатися з понеділка 11 квітня по п'ятницю 22 того ж місяця. Таким чином, викладачі та студенти повинні повернутися на заняття до понеділка, 25 квітня.

Це буде не єдина перерва студенти будуть мати протягом квітня місяця, тому що до його закінчення буде більше днів без школи, як школа заходи будуть призупинені протягом останніх вихідних у квітні.

Згідно з календарем, міст почнеться з п'ятниці, 29 квітня, через засідання Шкільної технічної ради, яку набувають вчителі та менеджери. Потім він приєднується до суботи, 30 березня та неділі, 1 травня.

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