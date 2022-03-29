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Вівторок 29 Березень 2022
Україна

Розклад, це концерти, які пройдуть у квітні місяці в Колумбії

Сальса, іспанський рок, балади та жінки-артисти займають четвертий місяць 2022 року, приносячи різні виступи до головних міст країни

Newsroom Infobae

29 Березень 2022

2022 рік став відомий як рік відродження музичних подій, за перші три місяці року в країні було проведено кілька концертів та інші підтверджені. Березень мав важливі новини щодо цього сектору, оскільки очікувалося, що фестиваль Джеммінга відбудеться, який в кінцевому підсумку був скасований, тоді як фестиваль пікніка Estéreo відбувся; п'ять презентацій Морат, Майлі Сайрус та Алехандро Фернандес також відбулися в Боготі .

Квітень, зі свого боку, також має кілька презентацій, підготовлених важливими художниками країни. Цеграфік концертів на квітень місяць в головних містах країни.

Однією з найбільш очікуваних подій протягом місяця є Рівний фестиваль , в якому плейлист з платформи Spotify стає живою подією. Розклад концертів в рамках фестивалю:

1 квітня: Гойо/Ельза та Ельмар

6 квітня: Вентіно//Юліана Веласкес

8 квітня: Карен Лісаразо//Лас-Віллас

20 квітня: Паола Яра

22 квітня: Лідо Пімента /Нідія Ґонгора

27 квітня: Андреа Ечеверрі//Марія Крістіна Плата

29 квітня. Фаріна/Бад Мілк

Фестиваль EQUAL відкривається в Боготі унікальною подією 30 березня: «Жінки, які його порушують» серія Детонаційних розмов. Ввічливість.
Фестиваль EQUAL відкривається в Боготі унікальною подією 30 березня: «Жінки, які його порушують» серія Детонаційних розмов. Ввічливість.

Ті, хто зацікавлений у придбанні квитків на концерти, можуть зробити це за допомогою постійного посилання на покупку в списку відтворення EQUAL Colombia на Spotify, а також на www.entradasamarillas.com/list/equal.

Movistar Arena стартує місяць з презентацією аргентинського Фіто Паеса+Full Banda, виконуючи такі пісні, як Circo Beat, Mariposa Tecknicolor, Дар-ес-Дар, Аль Ладо-дель-Каміно, Love After Love, Dos En La Ciudad.

Фіто Паес від Езекієла Руїса 12-12-2021

2квітняРубен Блейдс прибуде наMovistar Arena Bogotá зі своєю останньою роботою:«Salswing», пропозицією, яку він представить у супроводіоркестру Роберто Дельгадо. Перебуваючив Медельїні, в Колізеї Івана Раміро Кордова, Сільвестр Дангондбуде там зі своєю екскурсією «Лас-Локурас Міас».

Для шанувальників металевого жанру 2 квітняв Боготі відбудеться Колумбійський день металу, де будуть представлені такі групи, як різанина, під загрозою, Сльози страждань, Люциферян, Урсус, Звільнений розум, Ворагин і Панічна атака. Рукаоб руку з цим жанром, Tesseract, англійська прогресивна метал-група, яка дебютує в країні в клубі Ace of Spades, прибуває до Боготи 3 квітня.

6квітняв театрі Royal Center буде представлений гуртMolchat Doma, який народився в Мінську, Білорусь, звуки якого були вірусними в Tik Tok та Instagram. А 8 квітняGod Level All Stars 2022 прибуває на Movistar Arena, захід, де відбудеться першийміжнародний конкурс з найкращими експонентами фрістайлу іспанською мовою.

21квітня в Боготі Алехандро Санц буде присутній #La Gira, квиток якого коштує 690 000 доларів; ця подія є частиною концертів, запланованих на листопад минулого року в країні, які переносяться. Таким же чином Санц також виступатиме 23 квітня в Калі на стадіоні Паскуаль Герреро.

Infobae
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Крім того, 28 квітня настала черга для звичайних шанувальників Пімпінели , аргентинського дуету, сформованого братами Лусією Галаном та Хоакін Оманіном Галаном , які прийдуть з усіма своїми успіхами та разом з Міріам Ернандес у унікальному концерті на Арені Movistar і будуть 29 квітня в Центрі Шоу Ла Макарена. Так само 29 квітня у мера Teatro Хуліо Маріо Сантодомінго буде представлений Вальтер Сільва, один з найбільш визнаних голосів музики llanera в країні.

Зі свого боку Рікардо Монтанер, один з найбільших експонентів латинської поп-музики та романтичної балади іспанською мовою, виступить на концерті на Новому жовтому павільйоні в Пласа-Майор в Медельїні 29 квітня та на Movistar Arena 30 квітня 2022 року, щоб представити свій новий альбом Fe.

Фонд Малума отримує підтримку мільйонерів від TikTok. (фото: Новини та комунікації Богота)
Фонд Малума отримує підтримку мільйонерів від TikTok. (фото: Новини та комунікації Богота)

Місяць також завершиться презентацією Малуми, яка візьме на себе стадіон Атанасіо Гірардо в Медельїні наступного 30 квітня.

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