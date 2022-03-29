Розклад, це концерти, які пройдуть у квітні місяці в Колумбії

2022 рік став відомий як рік відродження музичних подій, за перші три місяці року в країні було проведено кілька концертів та інші підтверджені. Березень мав важливі новини щодо цього сектору, оскільки очікувалося, що фестиваль Джеммінга відбудеться, який в кінцевому підсумку був скасований, тоді як фестиваль пікніка Estéreo відбувся; п'ять презентацій Морат, Майлі Сайрус та Алехандро Фернандес також відбулися в Боготі .

Квітень, зі свого боку, також має кілька презентацій, підготовлених важливими художниками країни. Цеграфік концертів на квітень місяць в головних містах країни.

Однією з найбільш очікуваних подій протягом місяця є Рівний фестиваль , в якому плейлист з платформи Spotify стає живою подією. Розклад концертів в рамках фестивалю:

1 квітня: Гойо/Ельза та Ельмар

6 квітня: Вентіно//Юліана Веласкес

8 квітня: Карен Лісаразо//Лас-Віллас

20 квітня: Паола Яра

22 квітня: Лідо Пімента /Нідія Ґонгора

27 квітня: Андреа Ечеверрі//Марія Крістіна Плата

29 квітня. Фаріна/Бад Мілк

Фестиваль EQUAL відкривається в Боготі унікальною подією 30 березня: «Жінки, які його порушують» серія Детонаційних розмов. Ввічливість.

Ті, хто зацікавлений у придбанні квитків на концерти, можуть зробити це за допомогою постійного посилання на покупку в списку відтворення EQUAL Colombia на Spotify, а також на www.entradasamarillas.com/list/equal.

Movistar Arena стартує місяць з презентацією аргентинського Фіто Паеса+Full Banda, виконуючи такі пісні, як Circo Beat, Mariposa Tecknicolor, Дар-ес-Дар, Аль Ладо-дель-Каміно, Love After Love, Dos En La Ciudad.

2квітняРубен Блейдс прибуде наMovistar Arena Bogotá зі своєю останньою роботою:«Salswing», пропозицією, яку він представить у супроводіоркестру Роберто Дельгадо. Перебуваючив Медельїні, в Колізеї Івана Раміро Кордова, Сільвестр Дангондбуде там зі своєю екскурсією «Лас-Локурас Міас».

Для шанувальників металевого жанру 2 квітняв Боготі відбудеться Колумбійський день металу, де будуть представлені такі групи, як різанина, під загрозою, Сльози страждань, Люциферян, Урсус, Звільнений розум, Ворагин і Панічна атака. Рукаоб руку з цим жанром, Tesseract, англійська прогресивна метал-група, яка дебютує в країні в клубі Ace of Spades, прибуває до Боготи 3 квітня.

6квітняв театрі Royal Center буде представлений гуртMolchat Doma, який народився в Мінську, Білорусь, звуки якого були вірусними в Tik Tok та Instagram. А 8 квітняGod Level All Stars 2022 прибуває на Movistar Arena, захід, де відбудеться першийміжнародний конкурс з найкращими експонентами фрістайлу іспанською мовою.

21квітня в Боготі Алехандро Санц буде присутній #La Gira, квиток якого коштує 690 000 доларів; ця подія є частиною концертів, запланованих на листопад минулого року в країні, які переносяться. Таким же чином Санц також виступатиме 23 квітня в Калі на стадіоні Паскуаль Герреро.

30-11-2018 Презентація нового синглу Алехандро Санца «У мене нічого немає» ЄВРОПА ІСПАНІЯ СУСПІЛЬСТВО JOSEFINA БІЛИЙ ЄВРОПА ПРЕС

Крім того, 28 квітня настала черга для звичайних шанувальників Пімпінели , аргентинського дуету, сформованого братами Лусією Галаном та Хоакін Оманіном Галаном , які прийдуть з усіма своїми успіхами та разом з Міріам Ернандес у унікальному концерті на Арені Movistar і будуть 29 квітня в Центрі Шоу Ла Макарена. Так само 29 квітня у мера Teatro Хуліо Маріо Сантодомінго буде представлений Вальтер Сільва, один з найбільш визнаних голосів музики llanera в країні.

Зі свого боку Рікардо Монтанер, один з найбільших експонентів латинської поп-музики та романтичної балади іспанською мовою, виступить на концерті на Новому жовтому павільйоні в Пласа-Майор в Медельїні 29 квітня та на Movistar Arena 30 квітня 2022 року, щоб представити свій новий альбом Fe.

Фонд Малума отримує підтримку мільйонерів від TikTok. (фото: Новини та комунікації Богота)

Місяць також завершиться презентацією Малуми, яка візьме на себе стадіон Атанасіо Гірардо в Медельїні наступного 30 квітня.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: