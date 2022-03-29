Вторгнення Росії в Україну забрало життя ще одного спортсмена: чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагаль загинув після нападу в Маріуполі

Вторгнення Росії в Україну продовжує забирати життя, в тому числі спортсменів, які вирішили захистити свою країну, наприклад, справа чемпіона світу з кікбоксингу Максима Кагала, який загинув у Маріуполі, одному з міст, найбільш постраждалих від нападу уряду на чолі з Володимиром Путіним. 30-річний боєць був частиною опору своєї країни і як ще один намагався відбити російську агресію.

Про це в соціальних мережах повідомив колишній тренер Кагала Олег Скирта: «Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! На жаль, війна займає найкраще: захищаючи місто Маріуполь, в складі Азовспеціальної ескадрильї, Максим «Поршень» Кагал, перший чемпіон світу з кікбоксингу в нашому клубі, помер від нашого славного міста Кременчука, першого чемпіона світу з кікбоксингу ISKA, серед дорослих, частина українського національного команда».

Скирта визначила свого згаданого учня як «чесного і порядного чоловіка». У своєму прощання він сказав: «Відпочивайте легко, брат. Мипомстимо за вашу втрату!» Його втрата торкнулася багатьох його співвітчизників, таких як тисячі мирних жителів, які загинули внаслідок нападу Росії, в тому числі тих, хто захищав свою землю, як справа Кагала».

Максим став чемпіоном світу з кікбоксингу в 2014 році і був першим бійцем у своїй країні, який його досяг. До його успіхів додається бронзова медаль, і він також досяг успіху в інших контактних заходах, таких як муайтай. За даними місцевих ЗМІ, його любов до спорту була такою, що він хотів займатися іншими дисциплінами і навіть брав участь в чемпіонатах з регбі. Його смерть також має велику траєкторію попереду нього.

Кагал входить до групи українських спортсменів, які загинули від російської агресії, таких як Катя Дяченко, перспективна 11-річна гімнастка загинула після ракетного обстрілу також у Маріуполі, яка не має перепочинку від вторгнення російських окупантів.

Місто Маріуполь є одним з найбільш постраждалих від російського вторгнення (REUTERS/Олександр Єрмоченко)

Його втрати були, крім того, у юнацького футбольного тренера з донецького «Шахтаря», який був підтверджений на його соціальні медіа генерального директора клубу Сергія Палкіна: «Цю країну та її народ сьогодні знищує російська армія всілякою зброєю».

Крім того, на початку березня загинули двоє футболістів, один з них також бореться за українське опір: Віталій Сапило загинув, зіткнувшись з вторгненням військ у Києві, а Дмитро Мартиненко загинув разом з матір'ю після того, як бомба потрапила додому.

Щеодним загиблим спортсменом став Євген Малишев, який був 19-річним біатлоністом, який перебував до двох років тому у своєму юніорська команда країни і тепер виконувала військову службу. Юнак також був відданий обороні своєї країни.

Інші вирішили долучитися до співпраці з повсякденним життям цивільного населення Києва, таких як фехтувальники Андрій Щерба та Андрій Погребняк. Обидва були на турнірі в Єгипті, але вирішили повернутися в столицю, щоб допомогти.

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