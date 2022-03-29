Raquel Pankowsky: this is how celebrities reacted to the death of the actress

Світ шоу-бізнесу в жалобі після чутливої смерті Ракель Панковського у віці 69 років. Покищо причини його смерті та деталі ритуальних служб, які будуть проводитися, невідомі. Однак після того, як жалюгідна новина зламалася, деякі цифри в ЗМІ звернулися до своїх соціальних мереж, щоб висловити співчуття з приводу його відходу.

28 березня Національна асоціація виконавців (ANDI) підтвердила сумні новини у своєму акаунті в Twitter: «@ANDIMexico оголошує про передачу партнера-перекладача Ракель Панковський. Воназапам'ятовується своєю участю в таких постановках, як Карусель, гачок до серця і тато кожній мамі . Ми надсилаємо наші найглибші співчуття їхнім і близьким», - написали вони.

ВікторіяРуффо, одна з найвідоміших актрис Мексики за ступенем вважання королевою мильних опер, поділилася сердечним повідомленням на честь історика у своєму акаунті в Twitter: «QEPD моя дорога Ракель Панковський. Хороший спосіб! ».

Після початку пандемії актриса зробила кілька відео, що підвищують обізнаності про запобіжні заходи проти COVID-19. Фото: Твіттер/ @ANDIMexico

ЕдуардоЕспанья, виконавець, який викликав сенсацію за свої комедійні ролі на телебаченні як Герман у Вециносі , також присвятив кілька слів на згадку про свою пам'ять через ту саму платформу. Актор зізнався, що звістка шокувала його і поширила співчуття близьким.

«Я був дуже шокований і засмучений відходом нашої улюбленої Ракель Панковського Q.E.P.D. Мої співчуття своїм близьким», -написала вона.

ЕдгарВівар, також відомий як містер Барріга за його знаковий персонаж в El Chavo del 8, оплачував проходження відомої актриси. Глибокими почуттями він подякував за роки, якими вони ділилися разом на сцені та поза сценою, а також визнав знак, який він залишив у виставі.

це була остання фотографія, яку актриса завантажила у свій акаунт в Instagram. (Скріншот: @raquelpanmx /Instagram)

«Мені боляче дорого попрощатися з моїм другом Ракелем Панковським. Дякуювам за більше 30 років дружби, ласки та посмішок. Стоячи овації», - написала вона твіт разом із фотографією перекладача з Мехіко.

АртуроКармона зробив те саме, попросивши вічний спокій актриси від Як бідний так багатий і подякував за те, що мав можливість працювати з нею у виставі: «Літайте високо, моя дорога Ракель Панковський, дякую за честь поділитися сценою з вами, в Мадурасі , самотня і відчайдушна . Відпочивай з миром, моє «Маленьке чудо» ми згадаємо вас з великою прихильністю. QEPD».

ПатрісіяРейес Еспіндола поділилася, що на неї дуже вплинула втрата: «Яплачу, я так її люблю ». Паті Чапой опублікував повідомлення у своєму акаунті в Twitter: «Як сумно, сьогодні настав час звільнити Ракель Панковскі QEPD», в той час як колишній президент Мексики Вісенте Фокс Кесаданесподівано висловився про це. Слід пам'ятати, що гістріоніст наважився на пародію Марту Сагагун, дружину політика, під час своєї кар'єри.

Вісенте Фос був президентом Мексики з 2000 по 2006 рік. Фото: Куартоскуро

«За Рейчел моє захоплення і повагу. Відпочивай з миром! Великі обійми для своїх родичів», - написав він у твіттері. Знаменитий персонаж Панковського був названий Мартітою Згідно і вважається одним з найуспішніших, що він зіграв за свою кар'єру.

Поки що причини смерті Ракель Панковського невідомі, але це може бути пов'язано з хворобою, яку вона перенесла багато років тому. В інтерв'ю Густаво Адольфо Інфанте актриса зізналася, що у неї хронічна обструктивна легенева (ХОЗЛ) і пояснила, що одним з її найбільших страхів є зараження коронавірусом, оскільки можуть розвинутися ускладнення.

«Мені так важко дихати [...] Якурив, оскільки була маленькою дівчинкою, ну, я запалював сигарети батькам , а потім кинув палити, як, минув деякий час, коли я кинув палити, мені більше 10 років», - заявив він для відеодзвінка з журналістом розваг.

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