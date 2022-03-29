Президент Калі заперечує нібито відставку Дудамеля

ДепортівоКалі святкує один з найгірших сезонів у своїй історії в місцевому прокаті, де він займає 18 місце в Лізі Dimayor Betplay з одинадцятьма очками та негативними сімома в різниці м'ячів. Картина «Азукареро» породжує певний тип невизначеності щодо того, якою буде її презентація в Конмебол Лібертадорес.

Слід нагадати, що минулого тижня суперники колумбійських команд зустрілися на континентальному конкурсі, де Калі буде частиною групи E разом з Бока Хуніорз з Аргентини, коринтянами з Бразилії та завжди готовими з Болівії.

Дебюткубка буде проти розіграшу «Xeneize» в місцевому стані 5 квітня , і є більше сумнівів, ніж певності щодо цього Депортіво Калі, що навіть не є тінню команди, яка стала чемпіоном у другій половині 2021 року.

Крім того, багато версій виткано про наступність венесуельського тренера Рафаеля Дудамеля, який не знайшов повернення до плачевного становища одинадцятого каленьо в лізі.

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Минулої неділі колумбійський чемпіон мав дихання після побиття в Пальмасеці на 13-ту дату Ліги Бетплай ДіМайор Кортулуа 2-1 з рахунками Йоні Гонсалеса та Джона Васкеса, тоді як Луїс Карлос Руїс забив за команду «Корасон-дель-Валле».

Однак з'явилися чутки, що колишній тренер Universidad де Чилі, подав у відставку, незважаючи на тріумф, отриманий під час його останньої виїзної.

З цієї причини Марко Кайседо, президент установи, повинен був наздогнати ці версії, навідріз заперечуючи нібито відставку венесуельського рульового під час інтерв'ю Antena 2 в Калі.

Так само бос Superdepor звинувачував соціальні мережі, оскільки запевнив, що людей захоплюються фальшивими новинами, які постійно циркулюють у цих ЗМІ.

Минулого тижня журналіст Карлос Антоніо Велес заявив у своїй колонці мери Palabras Antena 2, що справжня причина, чому менеджери Калі не обходилися від послуг Дудамеля, полягає в дорожнечі їх компенсації.

Наразі цикл Рафаеля Дудамеля в Депортіво Калі продовжиться, і йому доведеться зіткнутися зі своїм наступним іспитом ліги цієї п'ятниці, коли він відвідає Екідад Сегурос на стадіоні Techo на дату 14 Ліги Dimayor Betplay.

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