Політики та журналісти експлуатували проти Герца Манеро для справи Алехандри Куеваса: «Треба звільнити»

Fotografía de archivo del 06 de mayo del 2020 que muestra al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Алехандра Куевас та Лора Моран, яких виділили, переслідували та ув'язнили за передбачуване вбивство брата прокурора Алехандро Герца Манеро, здобули простий і простий захист від пленарне засідання Верховного Суду Нації (SCJN), будучи повністю вільним.

Після поглибленого аналізу питань було постановлено 14 березня, міністри погодилися, що як ордер на арешт, так і офіційний наказ про позбавлення волі проти обох жінок були неконституційними.

Вони додали з Верховного Суду, крім того, що до цього часу орган не акредитував вимоги, встановлені Конституцією для цієї мети. Остаточне голосування за проектом було 11 на користь, одностайність.

ФОТО: ДАНІЕЛЬ АУГУСТО САНЧЕС/CUARTOSCURO.COM

У зв'язку з цим члени опозиції, критики і політологи, а також журналістинапали на прокурора Герца Манеро, який закликав до його негайної відставки після постанови.

Політолог і письменниця Деніз Дрессер зі свого боку сказала, що голосування встановило, що вся справа нібито озброєна самим прокурором, «в його особистому кабінеті помсти». Тому він вважав, що Герца Манеро слід «звільнити, розслідувати і судити, а не захищати».

Зі свого боку активістка Марта Тагл додала, що «як Герц, влада Генеральної прокуратури CDMX, так і ФГР, і судова влада, які брали участь у справі, «повинні бути розслідувані та покарані відповідно до законів за зловживання владою та вплив торгівлі людьми».

Сенатор Ліллі Телліс відзначила, що «пізно, але нарешті справедливість прийшла з SCJN для #AlejandraCuevas та #LauraMorán», додавши, що вона залишиться чекати, коли «справедливість прибуде до Мексики, а Алехандро Герц негайно усунуто», роблячи висновок, що «установи служать громадськості, а не для особистих цілей, ні для помсти».

Фото: Андреа Мурсія/Куартоскуро

Тим часом аналітик Вероніка Ортіс доручив мексиканському прокурору підготуватися до його відходу з ФГР та підготувати свій захист у випадку, якщо йому довелося зіткнутися з правосуддям. «Прокурор, який переслідує особистих ворогів і винаходить злочини, неспроможний», - написав він у своїх офіційних соціальних мережах.

У дискусію також вступив колишній президент Партії Демократичної революції (PRD) Хесус Ортега, який сказав, що «у Мексиці генеральний прокурор Республіки використовує свій офіс для здійснення політичних помст президента; здійснювати свої власні; щоб уникнути прозорості його величезних спадщина; і захопити інших, які не належать йому», і нарешті вважали, що члени сенату повинні притягнути його до суду за останні дії.

Нарешті, Хав'єр Лозано, колишній секретар праці та соціального забезпечення на шестирічний термін адвоката Феліпе Кальдерона, адвоката та колишнього сенатора Республіки, увійшов у тенденцію моменту, який аплодував рішенню суддів у першій інстанції.

Журналісти, політики та аналітики закликали до видалення Алехандро Герца Манеро ФОТО: ПРЕЗИДЕНСІЯ/CUARTOSCURO.COM

Однак він запевнив, що «вони знали, оскільки головуючий міністр Артуро Залдівар залучив справу до Верховного суду нації, що він робить особисту прихильність непрезентабельному голові Генерального прокурора Республіки Герца Манеро. Уцьому Суді було більше сімейного та соціального тиску, ніж судимість робити справедливість».

Зі свого боку, Генеральна прокуратура Мехіко лише додала, що проведе «поглиблений аналіз» дій державних службовців до необґрунтованого позбавлення волі жінок.

І вони уточнили, що поважають резолюцію; що установа має головною метою пошук істини , що лише винесені вироки - це ті, що стягують кримінальну відповідальність; автономія прокуратури ; і постійна самокритика на які державні службовці, які працюють в FGJ-CDMX подати.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: