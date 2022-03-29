Перу - Парагвай LIVE: хвилина за хвилиною останнього матчу на Nacional для плей-офф

Перу проти Парагваю LIVE . Збірна Перу буде прагнути обіграти гуарані сьогодні, вівторок, 29 березня, щоб зайняти бажане місце репехажу проти ЧС-2022, у вирішальному матчі за останнядата південноамериканського кваліфікатора. Поєдинок буде зіграний з 6:30 на Національному стадіоні в Лімі, який вперше після двох років пандемії буде займатися повним вболівальників, які заохочуватимуть біколор від початку до кінця. Зустрічтранслюватиметься в прямому ефірі на Latina Tv та Movistar Deportes по всій Перу, тоді як в Гуарані висаджується канал, відповідальний за мовлення буде Tigo Sports.

ХВИЛИНАЗА ХВИЛИНОЮ

- Більше 40 000 вболівальників відвідають Національний стадіон, щоб уважно стежити за інцидентами знаменного матчу між Перу та Парагваєм, але шанувальникам доведеться дотримуватися ряду протоколів, таких як перенесення трьох доз вакцини проти COVID-19

Більше 40 000 уболівальників відвідають Національний стадіон

- Гравці перуанської футбольної команди пройшли відповідні молекулярні тести, щоб виключити будь-яке зараження covid-19, відповідно до заходів біозахисту, декретованих FIFA.

Після тренування на Estadio Nacional збірна Перу була готова до матчу у вівторок, 29 березня.

-Чи побачимо? ЛуїсАдвінкулаздивував усіх, не рахуючи двох одинадцяти, щоРікардо Гарека вишикувалися перед матчем між Перу проти Парагваю за Відбірковими турнірами Катар 2022 . «Болт» розпочався в Монтевідео і завершив 90 хвилин без будь-яких турбот.

Луїс Адвінкула вишикував 90 хвилин у Перу проти Уругваю.

- Команда Гуарані приходить на матч з п'ятьма жертвами серед них: кермо Мігель Альмірон (Ньюкасл, Англія), капітан Густаво Гомес і захисник Блас Ріверос.

Перу - Парагвай: п'ять жертв «Альбірроха» за вирішальний матч за Відбірковий матч Катару 2022 (Фото: Reuters)

-Рікардо Гарека вже визначив би свою одинадцять перед останнім матчем проти Парагваю

Перу: Педро Галлезе - Луїс Адвінкула, Карлос Замбрано, Олександр Калленс, Мігель Трауко - Ренато Тапія - Серхіо Пенья, Крістофер Гонсалес, Крістіан Куева, Йошімар Йотун - Джанлука Лападула. DT: Рікардо Гарека.

Парагвай: Антоній Сільва - Роберт Рохас, Іван Алонсо, Омар Альдерете - Річард Санчес, Фабіан Балбуена, Оскар Ромеро, Андрес Кубас, Річард Ортіс - Хуліо Енсісо і Ангел Ромеро. DT: Гільєрмо Баррос Шелотто.

Футбольний футбол - Кубок Америки 2021 - Фінал чверті - Перу проти Парагваю - Естонія Олімпіко, Гоянія, Бразилія - 2 липня 2021 року Мігель Трауко Перу в дії з Парагваєм Ангелом Ромеро REUTERS/Дієго Вара

- У ніч на понеділок, 28 березня, тисячі перуанців вирушили в Мірафлорес і виконали традиційне «бандеразо»

фото: ФПФ

фото: ФПФ

Перуанські вболівальники зробили прапор попереду матчу з Парагваєм l Фото: @KVanessaHerrera

ПОПЕРЕДНІЙМАТЧ

Маючи 21 очко і п'яте місцеве в турнірній таблиці, Перу має імперативну місію виграти команду альбірроха як місцеву, щоб мати можливість взяти половину квитка на кубок світу і зіткнутися з азіатською командою в червні за квоту в Катар.

Хоча цифри частково на їхню користь, білий і червоний доведеться виграти лише для того, щоб претендувати безпосередньо на репехаж, але у разі нічиєї їм доведеться почекати, поки Колумбія (20) не побить Венесуелу вдома, а Чилі (19) не робити те ж саме проти Уругваю в Сантьяго.

Національна збірна інків знаходиться за крок від збереження другого послідовного репехажу та спроби знову досягти чемпіонату світу, завжди під естафетою аргентинського Рікардо Гареки.

Згадаймо, що Перу кваліфікувався на Чемпіонат світу Russia 2018, перемігши Нову Зеландію в репехажі після 36 років відсутності на заході.

ТАБЛИЦЯЛІДЕРІВ

Турнірна таблиця відбіркових турнірів Катар 2022 до останньої дати змагань.

ПЕРЕПОВНЕНИЙПРАПОР

У ніч на понеділок сотні перуанських вболівальників прибули до готелю, де зосереджена національна збірна Перуанців і розв'язала всю свою пристрасть і ідолопоклонство за біколор і голосно надали свою підтримку членам команди Рікардо Гареки, які вийшли привітати і подякувати жесту від дверей готелю.

«Ілюзія все ще неушкоджена, це залежить тільки від нас!» , написав Луїс Адвінкула у своїх соціальних мережах.

Для життєво важливого поєдинку Гарека вишикуватиметься з досвідченим півзахисником Крістіаном «Аладіно» Куевою та італійсько-перуанським нападником Джанлукою Лападулою, щоб спробувати зламати оборону Гуарані на Національному стадіоні, куди очікується прибуття понад 40 000 місцевих шанувальників.

«Це ще не закінчено», - попередив капітан і воротар Педро Галлезе в Instagram.

Андре Каррілло вийде після травми коліна під час поразки 1-0 до Уругваю. Півзахисник Крістофер Гонсалес, з дому Спортинг Крістал, замінить його.

У жовтні 2020 року Парагвай та Перу зв'язали 2-2 в Асунсьйоні в першому нозі поточного раунду.







