Перу проти Парагваю: Безкоштовний вхід до зональних парків Ліми, якщо ви відвідуєте сорочку національної збірної

Завдяки Перу проти Парагваю, матчі, який зберігає сподівання перуанської команди на досягнення чемпіонату світу з Катару 2022 року. буде вільний вхід в одинадцять зональних парків Ліми, сьогодні вівторок, 29 березня. Людиповинні відвідувати одягнені в «біло-червону» сорочку, щоб зробити це право дійсним.

За даними служби парку Ліми (Serpar) , там будуть різні рекреаційні послуги, якими можна насолодитися з родиною і друзі, а також десятки розіграшів, які нагородять «кращих шанувальників світу».

Учасники зможуть пограти в спортивні плити, розігріти перед міжнародною зустріччю обідом у зонах барбекю, верховою їздою або катанням на човні в лагуні, відвідуванням тварин у міні-фермах та міні-зоопарках, серед іншого, залежно від того, куди вони їдуть.

Години роботи 11 зональних парків Ліми - з 6:45 до 18:00, повідомляє Serpar.

РОЗТАШУВАННЯОДИНАДЦЯТИ ЗОНАЛЬНИХ ПАРКІВ

Сан-Педрозональнийклуб: висота км 39 Північного панамеріканського шосе, в Анконі

Зональнийклуб Huascarán: перетин Av. 200 миль з проспектом Revolucion, у Вілья-Сальвадор

Зональнийклуб Capac Yupanqui: Проспект Арцола та проспект Аманкаес Пролонгасьон Аманкес, в Рімаці

Зональнийклуб Sinchi Roca: перехрестя Університетської авеню та проспекту Ямайки, в Комас

Зональнийклуб Уїракоча: проспект Прусерес-де-ла-Незалежності, блок 12, в Сан-Хуан-де-Луріганчо

Флорде Аманкаес Зональний клуб: Av. 27 грудня з Флорою Трістан, у Вілья Марія-дель-Тріунфо

МанкоКапак Зональний клуб: Км 18 від проспекту Тупак Амару, в Карабайлло

Зональнийклуб Huayna Cápac: перетин проспекту Педро Міотта та проспект Матео Пумакахуа, в Сан-Хуан-де-Мірафлорес

Зональнийклуб Санта-Роза: Av. Алехандро Бертелло с/н Км 43 Північного Панамерікана, в Санта-Розі

Клубназона Кахуіде: Ав. де лос Паркес/н Урб. Вальдів'єзо, в Ате

Зональнийклуб Lloque Yupanqui: перетин проспекту Нараньял та проспекту Університету, в Лос-Олівосі

ГІГАНТСЬКІЕКРАНИ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ МАТЧУ ПЕРУ ПРОТИ ПАРАГВАЮ

Серкадо де Ліма

Муніципалітет Ліми (MML) транслюватиме Перу проти Парагваю на трьох гігантських екранах в рамках Магічного водного контуру. Бажаючим доведеться придбати квитки на Magic Water Circuit через веб-сайт або додаток Entradas Lima.

ВіллаМарія-дель-Тріунфо

Муніципалітет Вілла Марія дель Тріунфо повідомив, що захід відбудеться на головній площі району з 3.00 на жіночому пам'ятнику, розташованому в 7-му кварталі авеню Сальвадора Альєнде.

Сан-Мігель

Починаючи з 5.00 вечора, муніципалітет Сан-Мігель також встановить гігантський екран на Арені 1 на узбережжі Коста-Верде.

Ель-Агустіно

З 3.00 дня на головній площі району і будуть проходити ігри, конкурси та призи.

Мірафлорес

Кеннеді Парк стане обстановкою для гігантського екрану довжиною 8 метрів на 4 метри завширшки. З усіма заходами біозахисту в умовах пандемії COVID-19, Муніципалітет Мірафлорес підготував чудову вечірку, яка починається за кілька годин до матчу з мистецьким шоу, де будуть представлені Лучо «Кучаріта» Моліна та його музичний ансамбль.

ВіллаЕль-Сальвадор

«Кращий фанат світу» зможе насолодитися міжнародним поєдинку в торговому центрі César Vallejo Mall. Початок заходу о 15.00

Сан-Борха

У парку де ла Familia буде гігантський екран, так що ви зможете спостерігати за грою з 6:30 вечора. Комуна уточнила, що вживання алкогольних напоїв заборонено.

ПуентеП'єдра

Муніципалітет Пуенте П'єдра проведе з 5.00 в Plaza Mayor захід для всіх своїх сусідів, щоб насолодитися знаменною зустріччю.

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