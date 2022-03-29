AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Вівторок 29 Березень 2022
Україна

Перу, Колумбія та Чилі LIVE: де і як дивитись матчі останньої дати Відбіркових турнірів Катару 2022

Ознайомтеся з каналами, графіками та всіма подробицями найважливіших матчів фінальної дати цього відбіркового етапу для репехажу Катару 2022 року.

Newsroom Infobae

29 Березень 2022

Перу, Чилі та Колумбія стануть головними героями цієї останньої дати ці відбіркові турніри , і сьогодні вони будуть грати «золотий квиток» до відбиття Катару 2022. Національназбірна Перу зіткнеться з Парагваєм вдома з перевагою очка, яка може дати їй перехід до наступного кваліфікаційного етапу, до тих пір, поки він досягає перемоги в Національному Лімі. Колумбіяповинна зіграти всі свої карти, зробити ставку на перемогу проти Венесуели ічекати несприятливих результатів для тих, хто режисер Рікардо Гарека. Чилі- це команда, яка очікує справжнього «дива», тому що воно залежить від несприятливих результатів для біло-роха і кавоварки, інший просто вибиває його з гонки.

Таблицядля відбіркових турнірів Катару 2022 показана наступним чином: Бразилія, Аргентина, Еквадор та Уругвай безпосередньо кваліфікуються на чемпіонат світу і підуть на останній матч лише для дотримання процедури.

Перу(21) на п'ятому місці, Колумбія (20) на шостому місці та Чилі з 19 очками, на 7-му місці, мають повні шанси вийти на репехаж, саме тому ці три команди вийдуть з усім, щоб отримати перемогу у відповідних матчах.

ПЕРУПРОТИ ПАРАГВАЮ

Деі як дивитись: Цей поєдинок зіграє в Ліма. Канали мовлення на перуанській території будуть: Latina TV і Movistar Deportes. В інших країнах ви можете перевірити наступні канали трансляції та графіки

Аргентина: 20:30 години/TyC Спортивна гра, TyC Sports 2

Чилі: 20:30 годин/TNT Sports Go, спортивний стадіон TNT

Бразилія: 20:30 годин/Канаїс Глобо, NOW NET і Кларо, SporTV 3

Парагвай: 20:30 годин/Тіго Спорт

Колумбія: 18:30 годин/Гол Каракол

Еквадор: 6:30pm./Футбольний канал

Венесуела: 7:30pm/TLT

Болівія: 7:30pm/Тіго Спорт

Сполучені Штати (Тихий океан): 4:30pm./Fubo Спортивна мережа

Мексика: 17:30 годин/синій, щоб піти відео скрізь, небо HD

Іспанія: 12:30 (середа 30 березня) /Movistar+, Ліга чемпіонів Movistar

КОЛУМБІЯВ.С.

Деі як дивитись: Ще одна гра серцевого нападу, яка відбудеться одночасно (18:30 час Колумбії/ 19:30 за Венесуелою) транслюватиметься GOL Caracol та TLT на території Венесуели.

Щоб переглянути Caracol TV, спочатку потрібно зареєструватися на CaracolTV.com і перейти до верхнього праворуч, де написано «Live Signal» . Ви натискаєте на опцію «Відтворити», і все. Хоча сигнал призначений для території Колумбії, ви можете побачити його через вашого довіреного кабельного оператора.

Каракол телевізійний сигнал можна побачити на: TDT (канал 14.1, канал 14.2 і канал 14.4), DIRECTV (канал 132 і канал 1132), Кларо ТВ (канал 106 і канал 109) і Movistar (канал 156, канал 816 і канал 166).

Якщо ви живете у Венесуелі, La Tele Tuya, або просто TLT, є передплатним каналом в Каракасі і відповідає за трансляцію всіх матчів збірної Венесуели. Перевірте, як налаштувати його у Венесуелі нижче.

На DTT, канал 23.2 (SD)

На Movistar TV, канал 143.

На CANTV, 11 канал і канал 602 (HD).

Супутник «Інтер», канал 103.

Простийтелевізор, канал 119.

ЧИЛІПРОТИ УРУГУ

Деі як дивитись: Збірна Чилі стрибає на корт стадіону Сан-Карлос-де-Апокіндо, щоб зіткнутися з «селестом», вже кваліфікованим на чемпіонат світу. На південній території та чарруа поєдинок відбудеться о 18:30 годин і транслюватиметься на Chilevisión на чилійській території та на VTV в Уругваї

Chilevisión на чилійській території ви можете дивитися його абсолютно безкоштовно або через телевізійний канал, планшет або мобільний телефон.

Завантажтедодаток Chilevisión в Google Play
Завантажтедодаток Chilevisión в App Store

Якщо ви живете в Чилі, ви зможете переглянути канал Chilevisión, ви зможете отримати доступ до цих знаків

ВТР: Канал 21 (Сантьяго) /711

Прямийефір: Канал 151/1151

Movistar: Канал 121/811

Очистити: Канал 55/555

Канал: Канал 66

Світ: Канал 15/515

GTD/Телсур: Канал 21/27

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ

LIVE TODAY Перу vs Парагвай, за останню дату та кваліфікацію на репехаж Катару 2022
Скільки коштує Перу проти Парагваю? Мета «рабона» від Лападули та «халаки» від Орменьо примножується до 35 разів кожну ставку на сонце
Перу - Парагвай LIVE: хвилина за хвилиною, деталі та весь попередній перегляд останнього матчу для плей-офф
ДИВІТЬСЯ Чилі проти Уругваю LIVE СЬОГОДНІ, щоб «диво» претендувати на Катар 2022 репеча