Перу, Колумбія та Чилі LIVE: де і як дивитись матчі останньої дати Відбіркових турнірів Катару 2022

Перу, Чилі та Колумбія стануть головними героями цієї останньої дати ці відбіркові турніри , і сьогодні вони будуть грати «золотий квиток» до відбиття Катару 2022. Національназбірна Перу зіткнеться з Парагваєм вдома з перевагою очка, яка може дати їй перехід до наступного кваліфікаційного етапу, до тих пір, поки він досягає перемоги в Національному Лімі. Колумбіяповинна зіграти всі свої карти, зробити ставку на перемогу проти Венесуели ічекати несприятливих результатів для тих, хто режисер Рікардо Гарека. Чилі- це команда, яка очікує справжнього «дива», тому що воно залежить від несприятливих результатів для біло-роха і кавоварки, інший просто вибиває його з гонки.

Таблицядля відбіркових турнірів Катару 2022 показана наступним чином: Бразилія, Аргентина, Еквадор та Уругвай безпосередньо кваліфікуються на чемпіонат світу і підуть на останній матч лише для дотримання процедури.

Перу(21) на п'ятому місці, Колумбія (20) на шостому місці та Чилі з 19 очками, на 7-му місці, мають повні шанси вийти на репехаж, саме тому ці три команди вийдуть з усім, щоб отримати перемогу у відповідних матчах.

ПЕРУПРОТИ ПАРАГВАЮ

Деі як дивитись: Цей поєдинок зіграє в Ліма. Канали мовлення на перуанській території будуть: Latina TV і Movistar Deportes. В інших країнах ви можете перевірити наступні канали трансляції та графіки

Аргентина: 20:30 години/TyC Спортивна гра, TyC Sports 2

Чилі: 20:30 годин/TNT Sports Go, спортивний стадіон TNT

Бразилія: 20:30 годин/Канаїс Глобо, NOW NET і Кларо, SporTV 3

Парагвай: 20:30 годин/Тіго Спорт

Колумбія: 18:30 годин/Гол Каракол

Еквадор: 6:30pm./Футбольний канал

Венесуела: 7:30pm/TLT

Болівія: 7:30pm/Тіго Спорт

Сполучені Штати (Тихий океан): 4:30pm./Fubo Спортивна мережа

Мексика: 17:30 годин/синій, щоб піти відео скрізь, небо HD

Іспанія: 12:30 (середа 30 березня) /Movistar+, Ліга чемпіонів Movistar

КОЛУМБІЯВ.С.

Деі як дивитись: Ще одна гра серцевого нападу, яка відбудеться одночасно (18:30 час Колумбії/ 19:30 за Венесуелою) транслюватиметься GOL Caracol та TLT на території Венесуели.

Щоб переглянути Caracol TV, спочатку потрібно зареєструватися на CaracolTV.com і перейти до верхнього праворуч, де написано «Live Signal» . Ви натискаєте на опцію «Відтворити», і все. Хоча сигнал призначений для території Колумбії, ви можете побачити його через вашого довіреного кабельного оператора.

Каракол телевізійний сигнал можна побачити на: TDT (канал 14.1, канал 14.2 і канал 14.4), DIRECTV (канал 132 і канал 1132), Кларо ТВ (канал 106 і канал 109) і Movistar (канал 156, канал 816 і канал 166).

Якщо ви живете у Венесуелі, La Tele Tuya, або просто TLT, є передплатним каналом в Каракасі і відповідає за трансляцію всіх матчів збірної Венесуели. Перевірте, як налаштувати його у Венесуелі нижче.

На DTT, канал 23.2 (SD)

На Movistar TV, канал 143.

На CANTV, 11 канал і канал 602 (HD).

Супутник «Інтер», канал 103.

Простийтелевізор, канал 119.

ЧИЛІПРОТИ УРУГУ

Деі як дивитись: Збірна Чилі стрибає на корт стадіону Сан-Карлос-де-Апокіндо, щоб зіткнутися з «селестом», вже кваліфікованим на чемпіонат світу. На південній території та чарруа поєдинок відбудеться о 18:30 годин і транслюватиметься на Chilevisión на чилійській території та на VTV в Уругваї

Chilevisión на чилійській території ви можете дивитися його абсолютно безкоштовно або через телевізійний канал, планшет або мобільний телефон.

Якщо ви живете в Чилі, ви зможете переглянути канал Chilevisión, ви зможете отримати доступ до цих знаків

ВТР: Канал 21 (Сантьяго) /711

Прямийефір: Канал 151/1151

Movistar: Канал 121/811

Очистити: Канал 55/555

Канал: Канал 66

Світ: Канал 15/515

GTD/Телсур: Канал 21/27

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ