Педро Кастільо після відмови від руху вакансії: «Закликаю всіх закрити цю сторінку»

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Цього понеділка, після майже 8 годин Конгресу Республіки, було вирішено, що Президент Республіки Педро Кастільо не звільниться. Ось чому президент Педро Кастільо привітав той факт, що «мудрість, відповідальність і демократія» переважали, після того, як Конгрес відкинув вакансію проти нього.

«Я вітаю те, що мудрість, відповідальність і демократія взяли перевагу. Я визнаю парламентарів, які голосували проти своєї вакансії, і поважаю рішення тих, хто зробив. Я закликаю всіх закрити цю сторінку і працювати разом для великих викликів країни», - написав президент Республіки Перу Педро Кастільо

І, як згадується, 55 голосами за, 54 проти та 19 утримань, національне представництво відхилило багатопартійну пропозицію, яка прагнула усунути Педро Кастільо Терронес з посади.

Хтостояв за вакансією?

Рух на вакансію сприяв Хорхе Монтоя (Популярне оновлення) і мав підписи 50 законодавців з популярного оновлення, Fuerza Popular, Somos Перу, Аванза Пайс, Podemos Перу та Alianza para el Progreso лавки.

Це була друга спроба усунути Педро Кастільо з президентства Республіки на тлі постійного тертя між виконавчим і законодавчим, оскільки президент прийняв главу уряду 28 липня минулого року.

У грудні 2021 року було піднято перший вакансійний рух, оголошений Патрісією Чірінос (Avanza Pais) за підтримки 29 парламентарів різних політичних груп. Однак 52 голоси, необхідні для його вступу, він не отримав.

Щосказав Педро Кастільо, коли з'явився на з'їзді?

Під час свого захисту президент Республіки Педро Кастільо Терронс стверджував, що вакантна пропозиція проти нього не має фактичної підтримки і що воно ґрунтується на «упереджених журналістських звітах» , які не представляють доказів для доведення злочинів.

«Рух здійснено переважно на основі упереджених, суперечливих та непідтверджених журналістських звітів. Немає доказів, що підтверджують будь-яку нерегулярність. Цей рух є найкращим прикладом того, як медіа-судовий розгляд вдалося отримати оголошення про вакансію», - сказав він.

«У цьому вольєрі я повторю те, що сказали наші предки кечуа, перш ніж зробити велике завдання: Huk umalla huk sunquilla і huk maquilla! Одна сила, одне серце і один напрямок! Конгресмени, я прошу вас: голосуйте за демократію, голосуйте за Перу, голосуйте проти нестабільності», - сказав президент Перу.

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