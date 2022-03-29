Норма Деревій керується фальшивою новиною під час геміциклу і звинувачує Гільєрмо Бермехо у піднятті «збройної боротьби»

Він катався! НормаДеревій була дуже зухвалою, оскільки вона висловила свою позицію перед пленарним конгресом під час дебатів другийрух за вакансію проти Педро Кастільо. Парламентарій не вагаючись цитував «новинну історію» , не розуміючи, що робить серйозну помилку.

Під час свого виступу парламентарій не вагаючись склалося враження, де «новина» полягала в тому, що Гільєрмо Бермехо нібито буде вести збройну боротьбу, якщо президента звільнять. Однак, те, що ніхто не сказав Деревій, це те, що це були фальшиві новини.

Дуже впевнений у цьому джерелі інформації, конгресмен був дуже енергійний у вказуванні та нападі на парламентаря Гільєрмо Бермехо заохочувати ці дії. На жаль, Норма Деревій погано перевірила інформацію і зробила помилку, яка залишиться для політичної історії.

Виявляється, ця помилкова новина вийшла зі сторінки, дуже схожої на газету La República, тієї самої, яка скопіювала типологію, кольори та навіть стиль в редакції.

«Фейкові новини з Перу та світу. Це говорить про пародію», - говорить опис на тій сторінці, де конгресмен дозволила собі орієнтуватися в обличчя Бермехо.

Але що ж говорила неправдива інформація? На цій сторінці, яка віруалізує його вміст через Twitter, новина заявила, що Гільєрмо Бермехо попросив його «оточення» почекати поза конгресом, якщо вони приїхали до Кастільо, вони підуть на протест.

«Гільєрмо Бермехо: «Якщо з'їзд корови Кастільо ми відновимо збройну боротьбу. Конгресмен вільної Перу попросив своїх партизанських господарів ML-19 залишатися поза конгресом до кінця голосування в парламенті #VancanciaYa», - це те, що було прочитано на фальшивій сторінці.

Одна деталь, яку не помітив парламентар, який, можливо, врятував її від цього тупика і зрозумів помилку, - це те, що Гільєрмо Бермехо більше не належить до лав Перу Лібре, кілька місяців тому він та інші парламентарі створили Демократичну Перу.

ГільєрмоБермеджо відповідає після фальшивих новин

Коли він дізнався, що його назвали практично «революціонером», Гільєрмо Бермехо використовував свої соціальні мережі, щоб висловлюватися проти звинувачення в Нормі Деревій.

У кількох рядках конгресмен запевнив, що ці маніпуляції «стають жалістю».

«Нічого веселіше, ніж бачити гравця перевороту з посиланням на фальшивий рахунок, щоб сказати, що вона закликала до збройної боротьби, якщо вони звільнять президента. Наша зброя - це розум, правда і люди, які нас супроводжують. Те, що у вас фашисти вже відбувається на жаль», - написав він у своєму акаунті в Twitter.

Поки що жінка-конгресс не вийшла свідчити про «ковзання», яку вона зробила, керуючись неправдивою інформацією.

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