Нестор Віллануева слухає в прямому ефірі аудіо, за участю його з іншим танцюристом

НесторВіллануева все ще в очах шторму після будучиспорідненою з колишньою актрисою дорослого фільму Софією Каверо. Камбіамберо виступив за програмою Amor y Fuego , щоб уточнити, що він не підтримував дружбу з товаришем танцюристом і що вони зустрілися в день ampay через спільного друга.

Він також відмовився бути інтимним з нею, як це мається на увазі з моменту появи образів. З іншого боку, співак у всі часи дав зрозуміти, що його намір полягає в тому, щоб відновити шлюб з Флорсітою Поло, тому він не буде сильно заглиблюватися в цю тему.

Коли Родріго Гонсалес та Джіджі Мітре попросили його надіслати повідомлення своїй дружині, вибачаючись, Нестор сказав, що поговорить з нею на чотирьох стінах, щоб спробувати вирішити їхні розбіжності, особливо зараз, коли вона публічно вказала, що вона подасть на розлучення.

Однак тема Флорсіти та Софії Каверо була не єдиним, що вони грали в програмі, адже за словами головного інформаційного директора Amor y Fuego, Нестор Віллануева мав би тісні стосунки з танцівницею Тессі.

Щоб переконатися, що між ними існує або існує більше, ніж дружба, спочатку виробництво надсилає вам скріншот розмови, яку мали б обидва.

Кумбіамберо спочатку заперечував будь-які стосунки з молодою жінкою, вказуючи на те, що він не знав, про що вони говорять. З цієї причини Родріго Гонсалес вирішив змінити тему, оскільки у нього не було конкретних доказів.

Після того, як Нестор Віллануева попрощався з програмою і збирався залишити Віллакса Televisión, аудіо, яке отримало виробництво, викликало б ажіотаж на набір програми, тому вони не вагалися знову принести камбіамберо.

Уцьому аудіо ви можете почути, як все ще чоловік Флорсіти Поло попросити свого супутника знизити яскравість телебачення, оскільки якась фігура, яку він не хотів би бути захоплений якимось телевізійним репортером, може просвітити вікно.

Прослухавши цей матеріал, кумбіамберо лише встиг сказати, що він розмовляє з багатьма людьми і що в цьому немає нічого поганого, і що він не пам'ятав, що мав цю розмову. « Я не пам'ятаю цю розмову... У мене чиста совість, я нічого поганого не зробив », - сказав він.

FLORCITAPOLO ШУКАЄ РОЗЛУЧЕННЯ

Після виплати, в якій знявся Нестор Віллануева , Флорсіта Поло вирішила розпочати процес розлучення, про який вона оголосила під час інтерв'ю програмі En Boca de Todos, де вона сказала, що розчарувалася батьком своїх дітей.

« Насправді у нас батьківська стадія, я був відокремлений від Нестора протягом трьох місяців, незабаром повністю розлучився, тільки наші діти об'єднують нас. Я вже починаю шлюборозлучний процес »,- відповів він.

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