Наталія Меріно: Що таке «райдужний малюк»?

До кінця березня «впливовий» та творець блогу Cinnamonstyle Наталія Меріно поділилася новинами про свою вагітність у своїх соціальних мережах. Цю новину отримали її послідовники з привітаннями та повідомленнями прихильності до неї та її партнера. В одному з відео, яким він поділився у своєму офіційному акаунті Tiktok, він показав запис, в якому висловив своє щастя на цьому новому етапі. В описі видання він написав «райдужний малюк». Що може бути ласкавим терміном для позначення факту, має зворушливе значення, з яким деякі жінки можуть відчувати себе ідентифікованими.

ЩОТАКЕ ВЕСЕЛКА ДИТИНА?

Це термін, який використовується, коли жінка знову завагітніє після того, як у неї була втрата дитини протягом першого періоду вагітності. Назва «веселка» набуває значення, оскільки вважається, що коли відбуваються такі нещасні події, жіноча фігура проходить через стан скорботи та смутку, які неможливо подолати за короткий час.

Ось скільки жінок, які пережили цей момент, використовують термін «веселка дитина», щоб представити своє щастя за те, що вони переживають.

Наталія Мерино Кіннамонстиль. Інстаграм.

LAПЕРДІДА ДЕ НАТАЛІЯ МЕРИНО

Через свої цифрові платформи «впливовий», відомий як стиль Кориці, сказала своїй спільноті послідовників, що вона зазнала втрати своєї дитини, висловлюючи бажання бути матір'ю і що те, що сталося, викликало її великий біль. Вона отримала любов і підтримку своїх шанувальників та інших творців контенту, які надіслали їй силові повідомлення, щоб зіткнутися з цим моментом.

¿QUIÉN ES НАТАЛІЯ МЕРИНО?

Вона є одним з найвідоміших цифрових творців в Перу. Вона отримала популярність після того, як запустила свій блог про спосіб життя і моди, який діє і донині. Під своїм особистим брендом Cinnamonstyle він став відомий по всій країні і за кордоном. Потім він приєднався до спільноти YouTube, де ділиться блогами свого повсякденного життя та важливими подіями, які він відвідує.

Наталія Мерино Кіннамонстиль. Інстаграм.

Він знявся в кампаніях з відомими компаніями в країні. У 2018 році він запустив Cinnamonfest - подію, яка зібрала співаків та творців з Інтернету, а також виставкові стенди, в яких брали участь місцеві бренди. Наталі Меріно приєдналася до шоу співу та танцюючи, щоб її «смажити собі виклик», яка має понад мільйон переглядів.

У вересні 2017 року блогер поділився на своєму каналі YouTube того дня, коли запропонував їй нинішній чоловік Себастьян Герреро. Вона поїхала до закладу, де повинна була зняти відео для свого каналу. Вона не очікувала, що протягом декількох хвилин її партнер буде чекати її в маленькому саду з кільцем, щоб попросити її бути його дружиною.

У жовтні 2018 року перуанський ютуб поділився всіма деталями, які вона пережила в день весілля. Від першого танцю з Себастьяном, до вечірки, яка була організована для святкування її любові. Однією з головних моментів користувачів соціальних медіа стала її сукня, зроблена перуанським дизайнером Ное Берначеллі. Вона за допомогою деяких подруг вирішила підстригти свій костюм, щоб вона могла легко рухатися під час застілля.

НАТАЛІЯМЕРИНО В ІНСТАГРАМ

Комунікатор має понад 620 000 підписників на своєму офіційному акаунті в Instagram. Якщо говорити про її канал YouTube, вона зібрала понад 870 000 підписників з моменту запуску в березні 2013 року. Тепер вона приєдналася до Tiktok, де ділиться своїм «GRWM» (приготуйтеся зі мною), в якому вона показує свій повсякденний вигляд.