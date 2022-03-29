Мексиканські вчені відновили 3 з 7 сейсмометрів у порушенні Герреро через потенційний мега-землетрус

Експедиції з Національного автономного університету Мексики (UNAM) та Університету Кіото вдалося врятувати три сейсмометри з дна моря, які послужать краще зрозуміти діяльність у страшному Герреро Порушення та передбачити великі землетруси.

Читаючи ці сейсмометри, вчені сподіваються краще зрозуміти діяльність Герреро Breach, розташованого на кордоні океанічних плит Кокоса і Північної Америки, щоб з'ясувати, чи можливо великий землетрус вплинути на мексиканську столицю, в долині якої 20 мільйонів чоловік жити.

Завдяки шаленій активності вченим на борту океанографічного судна вдалося відновити три із семи метрів, також відомі як OBS.

Одинз них вже втрачений, а інші три залишаються на дні Тихого океану , чекаючи, щоб спробувати врятувати їх знову.

Ель-Пума, океанографічний корабель UNAM, що перевозив експедиціонерів, проплив 1400 миль від порту Мазатлан, Сіналоа, до стику Кокосової плити та північноамериканської плити, де знаходиться пролом Герреро, який більше століття не зафіксував значних землетрусів і простягається приблизно на 200 кілометрів перед узбережжям мексиканського штату Герреро і порту Акапулько.

Сейсмометрипорятунку

У темряві абсолютно спокійного моря в 40 кілометрах від узбережжя штату Герреро розпочалися складні рятувальні операції OBS, ключові морські сейсмометри, щоб дізнатися більше про можливість великого землетрусу.

Сейсмометри довелося відновлювати більше двох років тому, але пандемія та виникаючі незручності затримали рятувальну операцію.

Імовірність того, що їх батареї були вичерпані, є причиною занепокоєння і напруги не тільки для вчених, але і для членів екіпажу « Ель Пума», багато з яких допомогли з його установкою в 2019 році.

Завдяки складному сонарному обладнанню сейсмологи на чолі з мексиканцем Віктором Крузом Атієнзою та японським Йошіхіро Іто, надіслали сигнали через морський зонд до першого OBS, який буде відновлений.

Напруга була максимальною, і на палубі Ель-Пуми всі члени команди, що беруть участь у цій подорожі, були переповнені, від його капітана до рульових, корабельного кухаря, фотографа та репортера агентства EFE.

Занепокоєння було більш ніж виправданим, оскільки це морські сейсмометри, вимірювання яких є ключовими для розуміння періодичної сейсмічної активності Guerrero Breach.

Теморі Гран сісмо

Незважаючи на останні землетруси у вересні 2021 року, магнітудою 7 за шкалою Ріхтера та інші за останні два тижні, мега-землетрус, якого всі побоюються, ще не стався, особливо через близькість до мексиканської столиці.

Перші OBS відреагували на звуковий сигнал. Радість переповнилася серед вчених і моряків, особливо в Крус-Атієнці та Іто.

Після підтвердження його працездатності прийшов маневр відновлення. З корабля було відправлено команду на обладнання, встановлене на дні океану.

У розпал темряви моря Кандідо Аріас, механічний оператор Ель-Пума, розташувався плаваючою японською винахідливістю.

Потім за допомогою шківів його привезли на палубу корабля серед великих виразів радості.

Судно відразу ж відпливе в точки прориву, де встановлені три інших сейсмографи.

Відрадості воно йшло до розчарування. Наступнітри відповіді не видали. Ранній ранок був важким через відсутність результатів, і було вирішено почекати до денного світла, щоб спробувати знайти пристрої.

Ця процедура використовувалася з шостою без досягнення будь-яких результатів після трьох годин спостереження під суворим сонцем.

На щастя на важливі наукові цілі експедиції та за їх заохочення п'ята і сьома ОБС відреагувала негайно.

Сейсмологи продовжують різні операції місії, такі як читання гідростатичного тиску на морське дно, що дозволяє нам знати деформацію за останні шість років, в той час як ще існує впевненість у порятунку трьох сейсмографів.

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