Член Piso 21 підтвердив, що він буде батьком вперше після тривалого процесу: «Усі зусилля мають свою нагороду»

У 2022 році є кілька колумбійських знаменитостей, які збираються дебютувати як батьки, серед них Каміло Ечеверрі, який є підрахунок годин на зустріч Індиго , а також одного з членів успішної групи Piso 21 .

Це Пабло Мехія Бермудес, який скористався святкуванням другої річниці своїх стосунків з актрисою та моделлю Стефанією Стегман, щоб розповісти своїм друзям та послідовникам, що вони вперше будуть батьками.

Інформація була оприлюднена обома з відео в Instagram, завдяки якому вони згадали, що, незважаючи на їх коротке залучення, близько року тому вони вирішили пройти лікування екстракорпорального запліднення , щоб завагітніти.

Пізніше співак з Piso 21 та його дівчина показали подробиці всієї процедури, яка дала їм можливість вперше стати батьками, оскільки вони записували все з першого дня.

«Якщо вам цікаво, чому всі ці ін'єкції і чому ми так сильно пішли в клініку, це тому, що наша вагітність не схожа на ту, до якої ми всі звикли ., Ось куди лікар переводить нас до нашої майбутньої дитини (...) Тепер настав час почекати 15 днів і зробити тест», - пояснив Пабло Меджія, показуючи при цьому процес запліднення.

Тож тоді Стефанія Стегман взяла відповідний тест на вагітність, і її реакція на те, що вона буде матір'ю, змусила не один крик. Тодінастала черга юного музиканта почути цю новину, і він занадто плакав від емоцій.

Крім того, вони поділилися одним з останніх ультразвукових сканувань, які приймала майбутня мама, хоча точно не виявили, як довго вони вагітні.

Пабло Меджія та його дівчина не були чужими до критики з боку тих, хто вважає, що за такий короткий час не є гарною ідеєю створити сім'ю. Однак у цьому відео вони також підійшли до питань і дали зрозуміти, чому вони разом.

Варто зазначити, що, як зазначив Стегман, він був поруч із журі «X Factor», коли його терміново прооперували, після того, як стало відомо, що співак вплинув на його підколінну артерію, розташовану до коліна, тому йому майже ампутували ногу.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ

« Я хотів би, щоб в каналах була команда культурних радників»: Мауро Кастільо після його участі в «Оскарі»