Маскний закон про літаки і поїзди привертає попит з боку республіканців

(Bloomberg) Майже два десятки штатів у Сполучених Штатах подали позов про скасування федерального мандату носити маску на громадському транспорті, звинувативши Адміністрацію Байдена в ігноруванні її невдач у суді та «абсолютному зневірі» за межі своєї влади на тлі пандемії covid-19 19.

Позов, поданий у вівторок до федерального суду в Тампі, штат Флорида, стверджував, що директор Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенський та секретар охорони здоров'я та соціальних служб Ксав'є Бесерра не мають повноважень примушувати пасажирів літаків, поїзди та човни носити маски .

«Навіть такі держави, як Каліфорнія, оголосили про закінчення своїх мандатів маскування», - йдеться у скарзі держави, в основному на чолі з республіканцями, включаючи Флориду, Алабаму та Луїзіану. «Незважаючи на це, CDC безсоромно залишає свій мандат недоторканим». Вони сказали, що Адміністрація показала «чудовий рівень непоступливості».

CDCвідмовився коментувати позов. Норма закінчилася 18 березня до того, як Адміністрація продовжила його до 18 квітня.

Розширеннявідбувається, оскільки штати США полегшують обмеження після різкого падіння кількості випадків з піку січня, спричиненого омікронним варіантом коронавірусу. Майже 1 мільйон американців померли від ковіда за останні два роки, а ще сотні продовжують вмирати щодня.

Справайде про Флорида проти Валенського, 22-cv-00718, Окружний суд США, Середній округ Флориди (Тампа).

Оригінальнапримітка:

Мандат маски щодо планів, поїзди малює позов із держав GOP (2)

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