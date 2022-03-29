Маноло Рохас виявляє, що Андрес Хуртадо не закінчив пожертвувати 2000 доларів Монік Пардо: «Він дав початкову»

Маноло Рохасзапевнив , що Андрес Хуртадо не дав повну кількість 2000 тисяч доларів на користь Моніка Пардо,яка організовує захід про здоров'я, оскільки вона має погане здоров'я та де брали участь різні перуанські художники.

Нагадаємо, під час останнього видання своєї програми в суботу з Андресомведучийнагадав, що він дав 2000 доларів комедійному акторові. «Моніка, про всяк випадок, я дав Маноло Рохас 2000 доларів, і вона навіть не поставила сюди логотип мого шоу», - сказав ведучий.

Однак під час інтерв'ю місцевим ЗМІ перуанський актор зазначив, що йому дали лише початкову частину цих грошей, і попросив телеведучого завершити суму, оскільки наближається день події.

«Андрес Хуртадо співпрацював, але його там не вистачає, він більше нічого не дав, тому ми сподіваємось, що пан Андрес Хуртадо завершить те саме, що вийшов у нього рот. Ніхто не змусив його сказати цю суму», - почав говорити актор для газети La República.

Він також визнав, що Андрес Хуртадо - благодійна людина і що він має намір допомогти співакові, але що він все ще чекає решту грошей, щоб не було непорозумінь, адже врешті-решт Моніка Пардо може подумати, що його пограбували.

«Джентльмен щойно дав невелику початкову, я сподіваюся, що він виконає це або дає Монік або приходить, тому що я знаю, що він дуже щедрий, але що він цього не говорить, тому що це змушує мене виглядати погано. Те, що він має намір співпрацювати, він робить. Він визнаний тим, що відпустив все, і я сподіваюся, що він зможе завершити зазначену суму», - додав він.

Нарешті, він не вагаючись кинув виклик бізнесмену. «Я закликаю вас дати ту суму, яку ви говорили самі. Тоді Моніка збирається поставити під сумнів, де знаходиться решта. Ні, він подумає, що я краду у нього. Вас любить Андрес, але він відповідає».

Слід зазначити, що захід відбудеться цього четверга, 30 березня в Барранко, і візьмуть участь Фернандо Армас, Мелкохіта, Бетіна Онето, Мігеліто Барраза, Ернесто Піментель, серед інших коміків, співаків та художників.

Андрес Хуртадо дав Маноло Рохас гроші за Монік Пардо. (Фото: Інстаграм)

АНДРЕСХУРТАДО РОЗПОВІДАЄ ПОДРОБИЦІ СВОЄЇ ЗУСТРІЧІ З ПЕДРО

АндресХуртадо зазначив, щоПедро Кастільо прийняв його в Урядовому палаці, щоб обговорити здоров'я дітей, хворих на рак. За словами телеведучого, президент не може приймати дітей, оскільки не хоче, щоб це було використано як політичну атаку напередодні нової президентської вакансій. дебати про вакансію президента.

«(Castillo) Він ще не дав мені призначення, тому що логічно країну рухає питання вакансії; але діти не можуть чекати. Це йде далі, це дуже глибока проблема, це питання раку, оскільки для цих дітей немає ліків. Томумені довелося чекати, коли вся ця преподобна хрень пройде, вся ця річ президента з усіма цими людьми», - сказав він.

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