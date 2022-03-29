Ліллі Теллез запевнила, що AMLO не дав сенату: «Мені залишилося заборгувати»

ЛілліТелліс стала одним з найсильніших супротивників президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO), незважаючи на те, що була частиною Національного руху регенерації (Морена), щоб отримати місце в Сенаті.

Зі своїх соціальних мереж законодавець, тепер від Партії національних дій (PAN), відповів комунікатора Фернанда Тапія, яка запевнила, що Теллес був «плюриномінальним » Сенатор, термін, який вона не порадувала політика з Сонори.

Вона запевнила, що вона агітувала і виграла голосування громадян як «зовнішній кандидат», оскільки офіційно не була афілійованою з Мореною. Він також заявив, що Лопес Обрадор не надав йому ніякої політичної позиції, навпаки, це був навіть його обов'язок.

«Привіт @TapiaFernanda Я не плюриномінальний; Я агітував і виграв голосування як зовнішній кандидат, без приєднання до морени. ПрезидентЛопес Обрадор запросив мене боротися з Сенатом, він нічого не дав мені, навпаки, мені залишилося заборгувати. Вітаю», - написав Теллез.

(Фото: Твіттер)

Користувачі поставили під сумнів це повідомлення і запевнили, що якби я не мав підтримки федерального президента, я б не був сенатором. Вони також підтвердили, що не голосуватимуть за неї, якщо вона шукатиме популярно обрану посаду.

«Попросіть проголосувати ще раз, якщо це правда, що ви виграєте, принаймні зараз вони не будуть моїми або моєю родиною, а також кількома друзями та їхніми родинами»; «І вони проголосували за вас, бо голосували за MORENA не за вас. Ви побачите це зараз у PAN»; «Ви виграли ефект Лопеса Обрадора, перш ніж вас ніхто не знав», були деякі коментарі.

Це було не єдине повідомлення, яке поділився сенатором Паніста. Годинами раніше він відсвяткував звільнення Алехандри Куевас, звинуваченої у участі у вбивстві брата Алехандро Герца Манеро, керівника Генеральної прокуратури (ФГР), якого звинувачували у порушеннях у справі.

З першим твітом він закликав усунути Герца Манеро для використання федеральних установ у своїх особистих цілях, тому його відхід буде своєрідним справедливістю для Мексики.

«Пізно, але нарешті справедливість прийшла від SCJN для #AlejandraCuevas та #LauraMorán. Ятепер сподіваюся, що незабаром справедливість прийде до Мексики, а Алехандро Герц буде негайно усунений з посади. Інституції призначені для обслуговування громадськості, а не для особистих цілей, або для помсти», - сказав Теллез.

Ліллі Телліс нагадала скаргу на Герца Манеро про те, щоб домагатися судового розгляду проти нього імпічменту (Фото: Twitter)

Згодом він нагадав скаргу, яку він подав до Палати депутатів про ініціювання процесу імпічменту проти Генерального прокурора, який повинен бути затверджений Підкомітетом зпитань попередньої експертизи, інстанцією, яка була встановлена минулого тижня та закликав надати пріоритет його запиту.

«Майже два тижні тому був створений підкомітет Палати депутатів з питань попередньої експертизи, орган, відповідальний за аналіз запитів на імпічмент. Ясподіваюся, що вони незабаром виправить мою скаргу на прокурора Герца, тому що його потрібно відсторонити від посади та дискваліфікувати», - заявив законодавець.

Майже через два роки після виходу з Морени Марко Кортес, національний лідер PAN, привітав Тельлеза і відсвяткував свою приналежність до альбіазульської партії. «Я визнаю вашу роботу, вашу відданість нашим ідеалам, і я знаю, що разом ми будемо продовжувати захищати Мексику», - сказав він. Він додав, що має багато збігів з сенатором з Сонори, тому вважав, що це буде сильна опозиція уряду Морености.

Зі свого боку нова паніста подякувала національному лідеру і запевнила, що готова виконувати свої обов'язки. Він також згадав одного з його засновників, Мануеля Гомеса Моріна, і вказав, що, як і він, він хоче «рухати душі» і боротися за гідність чоловіків і жінок.

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