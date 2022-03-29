Леві проти Дугіна: французький філософ звинувачує інтелектуального наставника Путіна як антисемітського та расистського в неприйнятних дебатах

Майже півстоліття філософ Бернар-Анрі Леві був одним з найпомітніших публічних інтелектуалів у Франції. Вінє найвідомішим, провокаційним і шанованим сучасним філософом. Нещодавно він високо оцінив президента України Володимира Зеленського у неділю, Журналі ду Диманче, президента України Володимира Зеленського: « Його гумор, який не залишає його, навіть якщо йде дощ ракети».

Зеленський нагадує інших борців за свободу, яких знав філософ, який «навчився вести війну, не люблячи її». «Ця людина стала кошмаром Путіна. Якщо ми надішлемо йому таку необхідну зброю, літаки та оборону, він може стати людиною, яка закінчує його», - додав він.

Зі свого боку, Олександр Дугін - інтелектуал, який став одним із великих впливів Володимир Путін . ДевідФон Дрелу своїй колонці The Washington Postописав, що «інтелектуальний вплив Дугіна на російського лідера добре відомо близьким вченим пострадянського періоду, серед яких він іноді відносить 60-річного Дугіна як «мозок Путіна». Його робота також знайома європейському «новому правому крилі», з яких Дугін був провідною фігурою протягом майже трьох десятиліть, а американському альт-праві».

Протягом останніх 20 років він є тим, хто створив історії, необхідні російському главі держави для зміцнення себе при владі. Автор книги, опублікована в 1997 році під назвою « Основи геополітики: геополітичне майбутнє Росії», зазначає: «Російські актори повинні сприяти расовим, релігійним та секційним поділам у Сполучених Штатах, просуваючи ізоляціоністські фракції цієї країни. У Британії зусилля психологічних операцій повинні зосередитися на загостренні історичних розбіжностей з континентальною Європою та сепаратистськими рухами в Шотландії, Уельсі та Ірландії. Західна Європа тим часом повинна бути залучена до Росії привабливістю природних ресурсів: нафти, газу та продовольства. НАТО розвалиться зсередини».

Але зовсім інші його точки зору зіткнулися вже три роки тому.

Саме на запрошення Інституту Nexus, однієї з найпрестижніших інтелектуальних організацій, які зберігають дух європейського гуманізму, він відзначив своє 25-річчя в жовтні 2019 року громадським симпозіумом, який відкрився інтелектуальним дуелем між двома філософами Бернар-Анрі Леві та Олександром Дугіним.

Олександр Дугін — інтелектуал, який став одним із великих впливів Володимира Путіна

Починаєтьсядебати Дугіна: «Я думаю, що ми наближаємося до кінця західної гегемонії, правління США чи глобального лібералізму. Я хотів би запитати його, чому він продовжує захищати цю все більш відверто нігілістичну систему, чому він бореться за цю декадентську, занепаючу сучасність, і чому він вкладає всю свою інтелектуальну силу, щоб захистити її».

«Я борюся за політичну сучасність, тому що це означає демократію, свободу, рівність між жінками та чоловіками, секуляризмтощо», - відповідає француз. «Хоча політична сучасність, ймовірно, перебуває в кризі, я відкидаю ідею її незворотного занепаду і, що ще гірше, зникнення. І я відкидаю це, бо твердо вірю, що виживання ліберальної демократії є перевагою для всього світу ».

Леві каже йому, що вони обидва думають протилежно з більшості питань. «Але я визнаю його важливість, принаймні на російській арені. Ось чому я вас уважно прочитав. І для мене втіленням сьогоднішнього нігілізму є ти. І ваші друзі. І Євразійська течія. І хвороблива атмосфера, яка наповнює ваші книги. І як вона розчиняє саму ідею прав людини, особистих свобод, про особливості, у деякі великі блоки громади, великих релігій, священних витоків».

«Я заперечую, що предметом свободи є індивід», - відповідає Дугін. «Наприклад, в нашій російській традиції предмет свободи або людський суб'єкт не індивідуальний, він колективний. І це було за часів царя, що було визначено церквою, потім комунізмом. Але колективна ідентичність завжди була домінуючою в нашій культурі. (...) Я просто сумніваюся, що єдиний спосіб інтерпретувати демократію - це правило меншин проти більшості, що єдиний спосіб інтерпретувати свободу - це індивідуальна свобода, і що єдиний спосіб інтерпретувати права людини - це проектування сучасної, західної, індивідуалістичної версії того, що означає бути людиною в інших культур».

Але Леві суперечить цьому: «Я досить дружю з Росією, щоб знати, що те, що ви щойно сказали про місце суб'єктивності в російській традиції, не відповідає дійсності . Увас також є традиція Герцена, Пушкіна, Тургенєва, частини Сахарова, вся славна традиція дисидентів, які боролися проти тоталітаризму Радянського Союзу, і які вели цю боротьбу в ім'я індивідуальності, прав суб'єкта і прав людини. Тепер, що таке демократія? Це уряд більшості, а також уряд меншини. Цедуже складна архітектура, яка розвивається з часом, що збагачує себе, і різниця між демократією і всіляким авторитаризмом, в тому числі путінським в Росії сьогодні».

Бернар-Анрі Леві був одним з найпомітніших публічних інтелектуалів у Франції

Він додає: «У нас найкраще визначення нігілізму в нашій пам'яті. ЦеРосія, з 24 мільйонами загиблих під час Великої Вітчизняної війни. Це Європа, окупована нацизмом. І саме євреї, мій народ, майже винищений, зведений нанівець найгіршими нігілістами всіх часів. Так, існує справжнє визначення нігілізму, яке таке: ті, хто скоїв ці злочини. Іці люди, ці нацисти, не прийшли з небес . Вонипоходили від ідеологів. Карл Шмітт. Шпенглера. Стюард Чемберлен. Автор Карл Хаушофер. Всі люди, яких менішкода бачити, як вам подобається, і цитати, і сприймати їх слова як натхнення . Отже, для мене, коли я кажу, що ти нігіліст, коли кажу, що Путін - нігіліст, коли я кажу, що в Москві панує хвороблива атмосфера нігілізму (що створює, до речі, деякі реальні смерті: Анна Політковська, Борис Нємцов і так багато інших, убитих в Москва або в Лондоні), я так серйозно кажу. І хочу сказати, що, на жаль, для цієї великої російської цивілізації сьогодні є поганий, темний вітер нігілізму у своєму розумінні, який є нацистським і фашистським змістом, що дме у великій Росії».

Дугін, зі свого боку, каже, що радянський народ боровся з цією Вітчизняною війною, щоб зупинити фашизм в Європі, в Росії, і врятувати всіх людей, які страждають в цій ситуації. «І я сильно звинувачую всякі расизм. Я не стою за це. Але расизм - англосаксонська ліберальна конструкція, заснована на ієрархії серед народів. Ядумаю, що це кримінально. І я думаю, що зараз глобалізм повторює цей самий злочин, адже те, що глобалісти, ліберали, як ви і люди, які підтримують ваші ідеї, зараз намагаються утвердити як загальнолюдські цінності, - це просто сучасні, західні, ліберальні цінності. І це новий вид расизму; культурний, цивілізаційний расизм. Ті, хто виступає за західні цінності, хороші. Всі, хто кидає виклик, що є народниками і класифікуються як фашизм».

«Коли ти кажеш, що вірити в універсальні цінності - це нова форма тоталітаризму тощо, мені шкода, але це дуже недалекоглядно», - лічильник Леві. «Ваша цивілізація, російська, яку я шаную і поважаю, винайшла, наприклад, через Олександра Солженіцина, саму ідею боротьби з тоталітаризмом. У цьому ж ключі Європа винайшла і деякі речі, які є здобутками для всього людства. Наприклад, рівні права між жінками і чоловіками. Наприклад, право тіла не катувати, не бути прикутим або поневолені. Це право є універсальним. Ідеяполягає не в тому, щоб нав'язувати візерунок іншим. Це взяти в кожній цивілізації те добро для решти людства, яке воно винайшло. І одним із цих товарів у Європі є цивілізація прав людини, свободи, індивідуальної гідності тощо, що заслуговує на універсальність. Це потрібно задуматися, якщо тільки один не є расистським, настільки вигідним для всього людства. Тепер , ти, пане Дугін, расист? Я радий почути, що ви робите вигляд, що вам не подобається расизм. Але я не впевнений, що ти щирий».

«Я прочитав кілька днів тому книгу його під назвою «Консервативна революція». Сторінка 256. Націй сторінці ви говорите про метафізичне суперництво та війну між арійцями та євреями. І ви кажете, що це виклик, що це дискусія не тільки цього століття, але і всіх часів. Тому ти явно антисемітський », - звинувачує він його.

Дугін захищає себе». У мене багато друзів в Ізраїлі, в традиціоналістичних колах Ізраїлю, які поділяють мою думку. Це євреї, які вірять в Бога. На відміну від вас, ви визначаєте себе як єврея, який не вірить в єврейського Бога. Для моїх друзів це було б абсолютно антисемітським, тому що євреї - народ Божий, і це суть. Тож без Бога євреї втрачають свою сутність, свою релігійну місію, своє місце в історії».

«Інтелектуальний вплив Дугіна на російського лідера добре відомий вченим»

«Про іудаїзм, ви повинні переглянути свою інформацію. Це трохи складніше, ніж це», - суперечить йому Леві. «Бути єврейським, звичайно, - це мати стосунки з Богом. Але це відносини, які засновані на вивченні, а не на кредо. І це, до речі, головна відмінність іудаїзму від християнства. І те, що я боюся, коли читаю тебе, і що я знаходжу, коли читаю вас і всіх письменників цієї Євразійської течії, яка повинна надихнути Путіна, і те, що я вважаю таким хворобливим, таким смертельним і таким нігілістичним, - це той факт, що я уявляю ці цивілізації як блоки. Виговорите, що поважаєте іслам, поважаєте японську цивілізацію, поважаєте турецьку цивілізацію, а може Але з двома умовами: що кожен залишається на місці, і що між ними якомога менше спілкування. (...) Іколи ти дивишся на Володимира Путіна сьогодні, коли дивишся на те, що він говорить, коли їде до Європи, коли їде до США, коли їде на права людини тощо Коли він їде в Україну, коли він атакує Україну в Криму, мова йде про війну. Отже, філософія війни, філософія, яка розглядає цивілізації як цілісні блоки війни один з одним, природно призводить до практики війни, яку Володимир Путін реалізує сьогодні».

«Ви часто приїжджаєте до США?» , Запитує Дугін, який відповідає, що «час від часу, але зараз я під санкціями».

«Історично склалося так, що через агресію проти сусідніх країн Росія створила Україну. Іостанній фрагмент додав Сталін , з того, що раніше входив до складу Австро-Угорської імперії: Лемберг, або Львів. Отже, Україна є складовою сутністю, яка з'явилася після падіння Радянського Союзу. І була можливість створення української ідентичності, він мав можливість створити свою національну структуру, поважаючи як людей, які там живуть, на сході України та на заході України, так і знайти рівновагу. Миповинні були звільнити східну Україну з Кримом, і ми повинні були запропонувати відтворити Україну, незалежну Україну як міст між нами та Європою, заснований на повазі обох ідентичностей. Цебула помилка, що ми тільки захопили Крим і Донбас. Ми повинні були відновити і відбудувати Україну в цілому».

« Я бачу чисту і шалену агресію і порушення міжнародного права, бачу спробу переписати і переглянути історію, яку, доречі, якщо я вас правильно розумію, сьогодні ви переслідуєте. Коли ви говорите, що Україна — нова держава, це те, що я чув: як це можна сказати? Українаіснувала до Росії », — питання Леві. «Україна — давня країна, старша за Росію».

«Це Росія», - бореться Дугін.

Він найвідоміший, провокаційний і шанований сучасний філософ у Франції

« Ви можете, якщо хочете, вибрати, як містер Трамп, свою «альтернативну істину». Але, на жаль, факти є. Україна — давня нація. Крим теж. АКрим потрапив під російський черевик тільки через пізній колоніальний процес. У будь-якому випадку... Дискусії з цих питань настільки нескінченні, що найкраще, що ми можемо зробити, пане Дугін, - це поважати, як би недосконалі, міжнародні закони, закони, які могли б перешкодити нам впасти в іншу катастрофу, як той, який коштував вашому народу 24 мільйони загиблих, 24 мільйони хоробрих солдатів і мирні жителі знищені Гітлером, що коштувало Європі стільки розорення. (...) А те, що зробив Путін в Криму , проти інтересів наших дітей і онуків ».

«Я не думаю, що ми могли б звинуватити в цій ситуації тільки Путіна. Це неправильний образ. Путіннамагався відстоювати російський голос», - говорить російський філософ.

« Ви не можете знайти ультраправої, неофашистської партії в Європі, яка не є принаймні благословенною і, в кращому випадку, фінансується Росією. Не можна знайти кризу в Європі, яка не заохочується Росією . Ми не можемо порахувати кількість порушень повітряного простору Польщі, Литви, а іноді навіть Франції російськими літаками».

Після кількох інших пунктів Дебатів Леві робить висновок: « У всьому світі існує велика боротьба між ліберальними цінностями та неліберальними цінностями. Цяборотьба проходить і через наші країни. У вас є кілька лібералів в Росії, і у нас є антиліберали в Європі. Безперечно, лібералізм стикається з такою ж кризою довіри, з якою вона зіткнулася в 1930-х або на початку 20 століття. Але в цьому бою, пане Дугін, я підтверджую сьогодні, ми будемо по протилежних сторонам барикад. Томущо для мене вільна преса — це не тоталітаризм . Повага до ліберальних ідей і свободи - це не черговий тоталітаризм. Секуляризм, права жінок не можуть бути розміщені, як ви робили на початку нашої зустрічі, на тому ж рівні, що і фашизм і комунізм. Сьогоднівідбувається справжнє зіткнення цивілізацій. Але не той, кого ви згадуєте у своїх книгах, між північчю і сходом і заходом і південним і всім цим; існує зіткнення цивілізацій по всій планеті між тими, хто вірить у права людини, у свободу, в право не мати тіла замучених і мучениць, і тими, хто є зміст антилібералізму і відродження авторитаризму і рабства. І в цьому різниця між вами і мною . Перепрошую, що я підтвердив це ще раз сьогодні».

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